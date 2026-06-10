No lo había reconocido: el tierno gesto de Lionel Messi cuando se dio cuenta de quién había sido su rival en la cancha

La Scaloneta cerró su preparación para el Mundial con una goleada 3-0 ante Islandia. Tras el partido, un jugador rival sorprendió al capitán argentino con una pregunta que desató furor en las redes sociales.

A horas del inicio de una cita mundialista histórica en Norteamérica, la Selección Argentina le puso punto final a su preparación con una contundente victoria por 3-0 ante Islandia en Alabama, Estados Unidos. El encuentro marcó el regreso a las canchas de Lionel Messi, quien jugó apenas 20 minutos pero le bastaron para sellar un gol de penal, romper récords históricos y protagonizar el momento más emotivo y comentado de la jornada en las plataformas digitales.

El partido se destrabó gracias a los tantos de Valentín Barco, el propio Messi y Thiago Almada. Con su grito sagrado, el astro rosarino no solo llegó a los 117 goles con la camiseta albiceleste, sino que se convirtió en el goleador de mayor edad en la historia de la Selección Argentina (con 38 años, 11 meses y 18 días), superando la legendaria marca que ostentaba Ángel Labruna desde 1957. Sin embargo, los flashes de la prensa mundial se quedaron con lo que pasó una vez que el árbitro marcó el final.

“¿Te acordás quién soy?”: la sorpresa que descolocó al capitán

Mientras los futbolistas intercambiaban camisetas en el campo de juego del Jordan-Hare Stadium, uno de los jugadores de Islandia se acercó afectuosamente a Leo. Se trataba del joven Daníel Tristan Guðjohnsen, quien sorprendió por completo al “10” con una inesperada pregunta.

Tras el partido, Messi habló con los medios apostados en la zona mixta y, con una sonrisa gigante en el rostro, reveló el misterio de aquella charla de la que todos hablaban: “Me dijo: ‘¿Te acordás quién soy?’ Y la verdad que me sorprendió. Después me dijo que era el hijo de Guðjohnsen. Me acuerdo de haberlo cruzado con el padre, pero era muy chico”, confesó el capitán.

Daníel es nada más y nada menos que el hijo de Eiður Guðjohnsen, el emblemático delantero islandés que compartió plantel y grandes momentos con Messi durante los años dorados del Barcelona. Aquel nene que correteaba por los pasillos del Camp Nou hoy es todo un futbolista profesional que tuvo el lujo de enfrentar a la leyenda mundial.

Furor en las redes y el viaje hacia un nuevo récord

El reencuentro no tardó un segundo en copar las tendencias globales de la red social X (ex Twitter). Los fanáticos de todo el mundo se encargaron de viralizar el momento junto a fotos retro espectaculares: en algunas se ve al pequeño Daníel de brazos junto a un Messi adolescente, y en otras a Leo festejando goles junto a Eiður con la camiseta culé.

Este emotivo cruce sirve como antesala perfecta para lo que será el debut de la Scaloneta en la máxima competencia. A partir del próximo 16 de junio ante Argelia, Lionel Messi empezará a escribir una página dorada única en los libros de la FIFA: disputará su sexto Mundial, un récord absoluto que compartirá con el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa.