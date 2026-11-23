La Maratón Nocturna disputada este domingo 22 por las calles de la Ciudad de Mendoza dejó una de las escenas más emotivas del fin de semana. Luego de completar los 10 kilómetros, la periodista mendocina Yamila Vera fue sorprendida al cruzar la meta por su pareja, Cristian Theiler, quien hincó la rodilla y le propuso matrimonio tras casi seis años de relación.

Más allá de los tiempos, la exigencia física y los cientos de corredores que recorrieron las calles de la capital provincial este domingo 22, la Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza regaló una historia de amor que emocionó a quienes presenciaron la llegada: hubo un pedido de matrimonio en la llegada que se llevó todas las miradas y flashes de la noche.

Una sorpresa preparada durante un mes y medio

Al completar los 10 kilómetros y cruzar la meta, la periodista mendocina Yamila Vera (quien en su etapa de estudiante avanzada de la TUPA de la UNCuyo pasó por Cada Día en El 9 Televida) se encontró con una escena que no figuraba en ningún plan de entrenamiento: su novio, Cristian Theiler, con quien lleva casi seis años en pareja, hincó la rodilla y le presentó el anillo para pedirle casamiento.

La propuesta fue el resultado de alrededor de un mes y medio de organización en secreto, en la que Cristian contó con la complicidad de amigas para que nada se filtrara antes de la carrera. Rodeada de corredores, festejos y adrenalina, Yamila respondió que sí entre lágrimas y alegría.

“Siempre tuve la ilusión de casarme”: la emoción de la protagonista

Tras vivir el inesperado momento en pleno centro mendocino, la periodista compartió sus sensaciones y destacó lo significativo de haber unido el running con este paso en su vida personal: “Siempre tuve la ilusión de casarme. Llegar a la meta haciendo el deporte que amo y vivir este momento fue muy especial”, expresó, y agregó: “Todavía no caigo, estoy muy feliz”.

Con el compromiso sellado —y tras compartir también una postal del festejo junto al intendente capitalino Ulpiano Suárez—, Yamila y Cristian ya empiezan a proyectar la organización de su boda, que podría celebrarse durante 2027.