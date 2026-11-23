A pocos días de cumplirse trece años de la muerte de Ricardo Fort, Marta Fort emocionó hasta las lágrimas en MasterChef Celebrity al presentar un plato cargado de memoria familiar y afecto.

La gala dedicada a los recuerdos de infancia en MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más sensibles de la noche cuando Marta Fort pasó al frente con un plato pensado como homenaje a su papá, Ricardo Fort, a pocos días de cumplirse trece años de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2013. Así se vivió la gala de este domingo en El 9 Televida.

“Donde el tiempo se detiene”: el plato y la última cena en Miami

La participante bautizó su preparación “Donde el tiempo se detiene” y llevó al jurado un plato compuesto por cuadril al horno, arroz blanco y ensalada coleslaw, una combinación que remite a las comidas compartidas en familia durante sus viajes a Miami.

“Siempre lo pedíamos en un restaurante con mi viejo. Éramos una mesa gigante y todos comíamos lo mismo”, relató Marta frente a los chefs. Además, contó que esa receta se vincula con una de las últimas comidas de su papá antes de atravesar sus problemas de salud: “Fue su última cena. Antes de enfermarse, se fue a Miami a hacer como un retiro espiritual. Y ahí aprovechó y comió esto”.

Para la joven, volver a cocinarlo tiene un valor íntimo que trasciende la competencia: “Ahora, cuando lo hago, es lo que más me hace acercarme a él”.

Los guiños a Ricardo Fort y la devolución del jurado

Más allá de la base del plato, Marta sumó ingredientes elegidos especialmente por el gusto de su padre: “Le puse también las aceitunas negras porque a él le gustaban. Este plato tiene su firma porque, por ejemplo, también le gustaban mucho las pasas de uva. Entonces se las agregué”.

Consultada sobre su niñez junto al mediático, la participante recordó haber sido una hija muy consentida, destacó la alegría de aquella etapa y valoró su enseñanza para crecer sin ataduras: “Yo tenía una realidad que para ese momento era muy poco común. Él fue la primera persona que me enseñó a tener una cabeza abierta, a hacer lo que uno quiera hacer”.

Si bien el jurado marcó algunas cuestiones técnicas vinculadas a la cocción del cuadril —en el que buscó lograr un “efecto entraña”—, los chefs destacaron la emoción del relato y le expresaron su afecto: “Es maravilloso que haya una comida que te haga acordar a tu papá. Que lo recuerdes con esa alegría. Él estaría muy orgulloso de vos”. Al cierre de su paso al frente, Marta resumió su sentir con serenidad: “Yo, la verdad, ya con presentar ese plato y poder contar un poco de mi historia, me voy feliz”.

Seguí todas las galas, las historias más emotivas y el minuto a minuto del reality culinario a través de la pantalla de El 9 Televida.