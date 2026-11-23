Edemsa realizará traeas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Edemsa informó que este martes 24 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este martes 24/11/2026
Guaymallén
- Entre calles Domingo Faustino Sarmiento, Gomensoro, Cristóbal Colón y Belgrano. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Buena Nueva, entre barrio Sol de Bermejo y Victoria. En calle Victoria, entre Buena Nueva y Dante Alighieri. En calle Dante Alighieri, entre Victoria y Avellaneda. Entre calles Vieytes, Avellaneda, Casanova, Dante Alighieri y Coronel Gallardo y zonas aledañas; Bermejo. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- Entre calles Vives, Rodríguez, Talet y Moreno. En la intersección de calles Aruani y Humberto y áreas adyacentes; El Carmen. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En la intersección de calle Arturo Funes y Ruta Nacional N°15; Anchoris. De 10.00 a 14.00 h.
Maipú
- En calle Monteagudo, entre Crucero General Belgrano y Urquiza; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Blas Parera, La Pampa, Agustín Álvarez y Padre Vázquez. Entre calles N°12, Tucumán, Vicente López y Planes, Adolfo Calle y Boedo. En calle Adolfo Calle, entre Blas Parera y José Correa. Gutiérrez. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Mitre, entre Urquiza y Nueva Mayorga; Coquimbito. De 8.00 a 11.00 h.
Tupungato
- En callejón comunero, hacia el sur de calle Mago Correa; Los Árboles. De 14.45 a 18.45 h.
- En calle La Vencedora o La Estancia, entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba. En el Departamento General de Irrigación, camino a Dique Las Tunas; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle N°6 entre Calle B y El Álamo. En calle C, entre Guidone y calle N°6; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle 3 de febrero, entre Independencia y Costa Canal Uco; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En Ruta Nacional N°143, entre Cubillos y Ejército de los Andes y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles 9 de Julio, Libertad, Ballofet y Corrientes. Entre calles Libertad, Cornu, Sarmiento y Ballofet. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Monseñor de Miguel, hacia el sur de Calle 18; Las Malvinas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Sarmiento, entre Ruta Nacional N°146 y Las Arabias; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.
Malargüe
- Entre calles Mercedes Sosa, calles 616, 619 y 611. En el barrio 60 aniversario y zonas aledañas. De 12.00 a 16.00 h.