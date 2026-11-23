El fuego destruyó por completo la vivienda durante la madrugada. La familia está integrada por dos adultos y cuatro niños, entre ellos una bebé de un año y siete meses que atraviesa un tratamiento oncológico. También perdieron los medicamentos, estudios médicos, ropa, muebles y herramientas de trabajo.

Una familia del barrio La Favorita, en Ciudad de Mendoza, perdió prácticamente todas sus pertenencias luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda durante la madrugada de este lunes. Ahora, sus integrantes necesitan de la solidaridad de los mendocinos para poder reconstruir su casa y conseguir los elementos básicos para volver a empezar.

El incendio ocurrió mientras los integrantes de la familia no estaban en el domicilio. Según contó Federico, uno de los damnificados, los bomberos les indicaron que el fuego habría comenzado por un problema eléctrico, posiblemente a raíz de cables que se quemaron.

“Se nos incendió la casa, se nos quemó todo. Nos quedamos sin nada”, relató el hombre durante un móvil en vivo de Noticiero 9.

La destrucción fue total. Las llamas consumieron las camas, la cocina, la heladera, los muebles, la ropa y prácticamente todas las pertenencias que tenían en la vivienda. También se quemaron los documentos personales de los adultos y los niños, además de estudios médicos y medicamentos.

La casa era pequeña y allí convivían dos adultos y cuatro chicos: tres nenas y un varón. La situación es todavía más delicada porque la hija menor, de un año y siete meses, atraviesa un tratamiento oncológico.

“Se nos quemaron los medicamentos, los estudios. Estamos con el tema de la bebé, la tenemos con cáncer, así que estamos tratándola de a poquito, viendo a ver qué pasa”, explicó Federico.

Perdieron los medicamentos de una nena que tiene cáncer

Uno de los aspectos que más preocupa a la familia es la pérdida de los medicamentos y la documentación médica de la pequeña, que necesita continuar con su tratamiento.

“Los remedios de la bebé, los medicamentos, porque ya está con el tratamiento. La ropa, la cama, todo. Nos hemos quedado sin nada”, contó el padre.

Además de las pérdidas materiales, el incendio alcanzó a varios cachorritos que estaban en el lugar. Según relató Federico, seis animales quedaron afectados y solamente uno sobrevivió.

La familia también perdió las herramientas que el hombre utilizaba para trabajar en la construcción. Federico es oficial de construcción, pero está desempleado desde hace aproximadamente cuatro meses.

“Yo vivía trabajando en la construcción, soy oficial y me pararon de un día para otro. Hasta ahora no he conseguido ningún trabajo. Puedo hacer cualquier rubro, hoy en día tengo que trabajar en lo que sea”, manifestó.

El pedido de ayuda de la familia de La Favorita

Después del incendio, los damnificados recibieron la colaboración de algunos familiares, que se acercaron para acompañarlos y ayudarlos en este difícil momento. Mientras tanto, deberán quedarse temporalmente en casas de allegados.

Sin embargo, necesitan ayuda para recuperar lo indispensable y comenzar a levantar nuevamente su vivienda.

Florencia, la mamá de los chicos, también pidió colaboración para conseguir materiales de construcción, mercadería, ropa y calzado, ya que los niños se quedaron solamente con lo que tenían puesto.

“Que nos ayuden a poder levantar de vuelta la casa para volver a vivir. No tenemos nada, ahora vamos a quedar en casas familiares, pero necesitamos ayuda, más por los niños y por la bebé”, expresó.

La familia necesita especialmente:

Materiales de construcción para reconstruir la vivienda.

Mercadería y alimentos.

Ropa y calzado para los cuatro niños.

Muebles y elementos básicos para el hogar.

Ayuda económica para afrontar las necesidades más urgentes.

Una oportunidad laboral para Federico, quien tiene experiencia como oficial de construcción.

Quienes puedan colaborar al Alias: A.I.K.2026 a nombre de María Alejandra Martínez.