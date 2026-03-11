Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida pizzería suma personal en distintas áreas

Reconocida pizzería de estilo napolitano en Mendoza suma personal a su equipo de trabajo y abrió una oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Bigalia es una pizzería mendocina especializada en pizza napolitana, un estilo tradicional italiano caracterizado por su masa artesanal y cocción en horno a alta temperatura.

Se presenta bajo el concepto “Da Napoli a Mendoza”, que busca acercar la auténtica pizza napolitana a la provincia.

En esta oportunidad, la empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal en distintas áreas.

Puestos de trabajo disponibles

Pintor

La empresa busca una persona para realizar trabajos de pintura y mantenimiento dentro de sus instalaciones.

Requisitos

Experiencia comprobable en trabajos de pintura.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo:

seleccionbigalia@gmail.com

En el asunto del mail deben indicar: PINTOR.

Carpintero

El puesto está orientado a personas para trabajos de carpintería, para colaborar en tareas vinculadas al mantenimiento y acondicionamiento del espacio.

Requisitos

Experiencia comprobable en carpintería.

Cómo postular

Enviar el currículum vitae a: seleccionbigalia@gmail.com

En el asunto del correo colocar: CARPINTERO.