Aumento confirmado para empleadas domésticas: cuánto se cobra por hora en mayo de 2026

El gobierno anunció aumentos para las trabajadoras de casas particulares, la UPACP difundió la escala salarial que contempla subas hasta el mes de julio. También incorporaron una cláusula en la que el trabajador y el empleador pueden negociar libremente valores más altos.

El Gobierno nacional confirmó un aumento para empleadas domésticas, con subas acumulativas que impactan en los salarios desde abril y continúan durante los próximos meses. La medida fue definida tras una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y establece los valores mínimos que deben pagarse en todo el país.

Cómo es el aumento para empleadas domésticas

El Ministerio de Capital Humano informó que se aplicarán incrementos salariales acumulativos sobre los sueldos mínimos del sector. El esquema quedó definido de la siguiente manera:

1,8% en abril 2026

1,6% en mayo 2026

1,5% en junio 2026

1,4% en julio 2026

Además, se dispuso la incorporación progresiva de una suma no remunerativa acordada previamente: un 50% se suma al básico en abril y el resto en julio.

Empleadas domésticas: cuánto se cobra por hora en mayo de 2026

El aumento para empleadas domésticas se calcula de forma acumulativa, lo que significa que el 1,6% de mayo se aplica sobre el valor ya actualizado de abril 2026.

Para la quinta categoría, que agrupa a las personas que se dedican a las tareas generales, deberían cobrar en el mes de mayo de 2026:

Hora con retiro : sube a $3.463,18 (incluyendo el 1,8% de abril y el 1,6% de mayo).

: sube a $3.463,18 (incluyendo el 1,8% de abril y el 1,6% de mayo). Sueldo mensual con retiro: se ubica en $424.858,12.

Una de las cláusulas que lograron incorporar es que el trabajador y el empleador podrán negociar libremente valores más altos que las escalas salariales que son el mínimo que pueden ganar por el trabajo.

Es importante remarcar que estos montos corresponden a los salarios mínimos legales, por lo que pueden ser superiores según cada acuerdo entre empleador y trabajadora.

Qué pasa con las sumas no renumerativas

Además del aumento porcentual por mes, el empleador tiene que pagar sumas fijas adicionales a cada empleado. En abril el monto será del el 50% de los valores que se pagaron en marzo. Es decir que tienen que pagar $4.000 (quienes trabajan hasta 12 horas semanales), $5750 (quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales) y $10.000 (para quienes trabajan más de 16 horas semanales). El restante 50% será incorporado en julio, momento en el cual dejarán de abonarse como concepto separado.

Adicional por zona desfavorable

Otro punto clave del anuncio es la actualización del adicional por zona desfavorable, que se fijó en un 31% sobre el salario mínimo para determinadas regiones del país.