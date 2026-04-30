Video: Discutió, lo persiguieron, se metió en una carnicería de Maipú y agredió a los empleados

El hecho se originó por un conflicto previo entre dos hombres y terminó con una persecución, daños en una vivienda y disturbios en una carnicería, donde finalmente intervino la Policía y detuvo al sospechoso.

Un violento episodio se registró este jueves por la tarde en la intersección de Agote y Boedo, en Maipú, donde un conflicto previo entre dos personas derivó en una persecución, amenazas y daños en una vivienda y un local comercial.

Según la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 14. Todo se habría originado a partir de problemas de larga data entre dos vecinos. En ese contexto, el sospechoso intentó hacerlo caer de una moto y amenazó a otro hombre, lo que desencadenó una persecución.

Durante la huida, el acusado saltó la reja perimetral de una vivienda e intentó ingresar por la fuerza, aunque no logró concretarlo. Luego continuó escapando e irrumpió en una carnicería de la zona, donde empujó la caja registradora y a una empleada, generando momentos de tensión.

El hombre se dirigió posteriormente hacia el patio trasero del comercio, donde finalmente fue interceptado por personal del Cuerpo Motorizado, que logró su aprehensión.

El botón de pánico con el que contaba el personal de la carnicería fue fundamental para que la Policía llegara al lugar en pocos minutos y pudiese detener al sujeto.

La causa fue encuadrada como “amenazas” y quedó en manos de la Justicia, que ordenó la citación de la víctima, del propietario de la vivienda afectada y de la empleada del comercio para avanzar con las actuaciones correspondientes.