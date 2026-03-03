Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal de limpieza a su equipo de trabajo

El hotel Raíces Aconcagua Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria para sumar personal de limpieza a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Raíces Aconcagua Mendoza es una firma vinculada al sector hotelero en la provincia de Mendoza, que desarrolla actividades de alojamiento y atención a huéspedes en la Ciudad.

En esta ocasión, la empresa lanzó una oportunidad de empleo para incorporar personal al área de limpieza y servicio.

Acerca del trabajo

La vacante corresponde al puesto de mucama/o para hotel, con modalidad de contratación extra según el convenio hotelero.

Las tareas incluyen la limpieza y orden de habitaciones y áreas públicas del establecimiento.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos que deben cumplir los postulantes son:

Experiencia previa como mucama/o y en áreas públicas de hoteles (excluyente)

previa como mucama/o y en áreas públicas de hoteles Vocación de servicio

de servicio Disponibilidad horaria

horaria Excelentes relaciones interpersonales

interpersonales Buena presencia

Referencias comprobables (excluyente)

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo electrónico:rrhh@raicesdelplata.com

En el asunto del mail deben colocar: “mucama/o”.