Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal de limpieza a su equipo de trabajo

El hotel Raíces Aconcagua Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria para sumar personal de limpieza a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
Raíces Aconcagua Mendoza es una firma vinculada al sector hotelero en la provincia de Mendoza, que desarrolla actividades de alojamiento y atención a huéspedes en la Ciudad.
En esta ocasión, la empresa lanzó una oportunidad de empleo para incorporar personal al área de limpieza y servicio.
Acerca del trabajo
La vacante corresponde al puesto de mucama/o para hotel, con modalidad de contratación extra según el convenio hotelero.
Las tareas incluyen la limpieza y orden de habitaciones y áreas públicas del establecimiento.
¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos que deben cumplir los postulantes son:
- Experiencia previa como mucama/o y en áreas públicas de hoteles (excluyente)
- Vocación de servicio
- Disponibilidad horaria
- Excelentes relaciones interpersonales
- Buena presencia
- Referencias comprobables (excluyente)
¿Cómo postular?
Quienes estén interesados en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo electrónico:rrhh@raicesdelplata.com
En el asunto del mail deben colocar: “mucama/o”.