Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal de limpieza a su equipo de trabajo

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido hotel suma personal de limpieza a su equipo de trabajo

Mendoza

El hotel Raíces Aconcagua Mendoza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria para sumar personal de limpieza a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

usuario
Redacción ElNueve.com

Raíces Aconcagua Mendoza es una firma vinculada al sector hotelero en la provincia de Mendoza, que desarrolla actividades de alojamiento y atención a huéspedes en la Ciudad.

En esta ocasión, la empresa lanzó una oportunidad de empleo para incorporar personal al área de limpieza y servicio.

Acerca del trabajo

La vacante corresponde al puesto de mucama/o para hotel, con modalidad de contratación extra según el convenio hotelero.

Las tareas incluyen la limpieza y orden de habitaciones y áreas públicas del establecimiento.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos que deben cumplir los postulantes son:

  • Experiencia previa como mucama/o y en áreas públicas de hoteles (excluyente)
  • Vocación de servicio
  • Disponibilidad horaria
  • Excelentes relaciones interpersonales
  • Buena presencia
  • Referencias comprobables (excluyente)

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo electrónico:rrhh@raicesdelplata.com

En el asunto del mail deben colocar: “mucama/o”.

Seguinos en