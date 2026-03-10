Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de turismo y hotelería suma personal en distintas áreas con incorporación inmediata

Reconocida empresa vinculada al turismo, la hotelería y la gastronomía en Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

El Grupo Huentala es una empresa mendocina dedicada al desarrollo de proyectos hoteleros, gastronómicos, comerciales y de entretenimiento. Entre sus principales unidades de negocio se encuentran hoteles, restaurantes y espacios vinculados al turismo y al ocio en la Ciudad de Mendoza.

Actualmente, la empresa abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal en diferentes áreas, con lugar de trabajo en el centro de Mendoza.

Los puestos de trabajo

Camarero/a

La empresa busca incorporar camareros o camareras para desempeñarse en el área gastronómica. El puesto requiere atención al cliente y trabajo dentro del servicio de restaurante.

Requisitos

Vocación de servicio.

de servicio. Experiencia previa en gastronomía.

previa en gastronomía. Manejo de idiomas inglés y portugués.

inglés y portugués. Disponibilidad horaria full time.

horaria full time. Buena predisposición para el trabajo en equipo.

Cómo postular

Las personas interesadas deben enviar su CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar

En el asunto del correo colocar: CAMARERO/A.

Bachero

La búsqueda está orientada a personas que puedan desempeñarse en tareas de limpieza y apoyo dentro del área de cocina.

Requisitos

Secundaria completa.

completa. Preferentemente experiencia en hotelería o empresas de limpieza de cocinas.

en hotelería o empresas de limpieza de cocinas. Disponibilidad horaria full time.

Buena predisposición para el trabajo en equipo.

en equipo. Carnet de manipulación de alimentos vigente emitido por el Ministerio de Salud.

Cómo postular

Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar

Asunto: BACHERO.

Áreas públicas

El puesto está orientado a tareas de limpieza y mantenimiento de espacios comunes dentro de las instalaciones de la empresa.

Requisitos

Secundaria completa.

completa. Experiencia en tareas de limpieza o mantenimiento de espacios.

en tareas de limpieza o mantenimiento de espacios. Atención al detalle (deseable).

Disponibilidad horaria full time.

Buena predisposición para el trabajo en equipo.

Cómo postular

Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar

Asunto: ÁREAS PÚBLICAS.

Casino host

La empresa busca incorporar un casino host, un puesto orientado a la gestión de clientes y desarrollo comercial dentro del sector de entretenimiento.

Requisitos

Estudios en Administración, Comercialización o carreras afines.

Comercialización o carreras Mínimo tres años de experiencia en posiciones comerciales o ejecutivas de cuentas.

en posiciones comerciales o ejecutivas de cuentas. Conocimiento del negocio de casino y gestión de clientes VIP.

del negocio de casino y gestión de clientes VIP. Perfil analítico y orientación a resultados.

a resultados. Manejo de CRM.

Excelentes habilidades de comunicación.

Disponibilidad full time.

Cómo postular

Enviar CV a: seleccion@grupohuentala.com.ar

Asunto: CASINO HOST.