“Dejó a un niño sin padre y a una madre sin hijo”: familiares y amigos piden justicia por Facundo que murió atropellado en Las Heras y el conductor quedó en libertad

Familiares, amigos y vecinos se movilizaron en el lugar donde ocurrió el hecho para exigir justicia por Facundo Chavarini y rechazar la liberación del conductor imputado, quien recuperó la libertad tras pagar una fianza.

La muerte de Facundo Chavarini en un siniestro vial volvió a poner en el centro de la escena el reclamo por justicia en Las Heras. Este viernes por la mañana, familiares, amigos y compañeros del joven de 28 años se concentraron en la intersección de Perú y Roca, el mismo lugar donde fue atropellado días atrás, para exigir que el caso no quede impune.

Desde temprano, decenas de personas se acercaron con carteles, fotos y mensajes que reflejaban un pedido común: justicia. “Basta de impunidad” y “Justicia por Facundo” fueron algunas de las consignas que se repitieron en una jornada marcada por la emoción y la bronca.

La movilización se realizó luego de que se conociera la liberación del conductor imputado, quien recuperó la libertad tras pagar una fianza mientras continúa el proceso judicial. La decisión generó un fuerte rechazo en el entorno de la víctima, que considera insuficiente la medida frente a la gravedad del hecho.

“Lo atropellaron el sábado pasado, lo dejaron tirado y yo me enteré a las 7.20 de la mañana. El martes ya estaba libre. Solo pedimos justicia”, expresó una familiar, visiblemente afectada. Según relató, el acusado abonó una fianza de cinco millones de pesos y desde entonces permanece en libertad. “No sabemos nada”, agregó.

Durante la protesta, los allegados recordaron a Facundo como padre, hijo, esposo y trabajador, y remarcaron que no permitirán que su muerte quede en el olvido. En ese sentido, insistieron en la necesidad de que la Justicia avance con firmeza y esclarezca completamente lo ocurrido.

“Lo único que quiero es justicia, por su pareja que está esperando un bebé, por sus hijos, por toda la familia”, señaló otra de las personas presentes. En la misma línea, cuestionaron que el conductor continúe libre: “Pagó y se fue a su casa, mientras la familia está destruida”.

El reclamo también incluyó críticas a la decisión judicial. Algunos manifestantes pusieron en duda los criterios utilizados para otorgar la libertad al imputado, especialmente ante lo que consideran un abandono de persona tras el hecho. “No puede ser que alguien haga algo así y esté libre”, señalaron. En ese sentido concluyó con una dura frase: “dejó a un niño sin padre y a una madre sin hijo”.

La marcha se desarrolló de manera pacífica, pero con un mensaje contundente. El pedido de justicia sigue en pie, mientras la memoria de Facundo Chavarini permanece presente en cada uno de los que se acercaron a acompañar a su familia.