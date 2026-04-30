Una ex Reina de la Vendimia anunció que está embarazada: “Dios y la vida siempre han tenido el plan perfecto”

La joven periodista oriunda de Tupungato hizo pública la noticia de que espera su segundo hijo junto a su marido, Diego Viotto, y emocionó a todos con su posteo.

La ex Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada. A través de sus redes sociales, la joven mendocina compartió un mensaje cargado de emoción y confirmó la llegada de su segundo hijo junto a su pareja, generando una ola de felicitaciones.

La joven oriunda de Tupungato, departamento que representó en 2020 cuando fue elegida reina nacional, se casó con el kinesiologo y fisioterapeuta, Diego Viotto. En plena euforia por la final del Mundial que ganó Argentina, ambos dieron el sí y esta semana compartieron con mucha emoción que seran papás por segunda vez.

El emotivo posteo con el que Mayra Tous contó en sus redes que está embarazada

La periodista tiene más de 18.500 seguidores en Instagram con quienes comparte contenido relacionado con su profesión, a lo que fue su reinado y un poco de su día a día.

Fue precisamente en esa red social en la que contó que va a ser nuevamente mamá. “Dios y la vida siempre han tenido el plan perfecto, aunque a veces me costara entenderlo. Hoy miro hacia atrás y entiendo que incluso en los días de dolor y frustración, se estaba gestando esta hermosa noticia en mí”, comenzó el posteo de Mayra.

“El Beltru hermano mayor! No sabemos cómo va a salir esa dupla, pero lo que sí sé es que este es, sin dudas, el mejor momento para recibirte bebé″, cerró ya que el matrimonio tiene ya un hijo de dos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mayra Tous (@mayratous)

A la publicación sumó un carrusel de imágenes en el que mostró las reacciones de sus familiares y amigos al enterarse de que está embarazada y enterneció a todos en las redes sociales.

El posteo se llenó de mensajes y “me gustas” automáticamente donde muchos les dejaron comentarios felicitándolos por la buena noticia.