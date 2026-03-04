Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de supermercados suma personal en distintas áreas

Mendoza

La reconocida cadena de supermercados abrió una nueva búsqueda laboral para sumar personal en distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.

Redacción ElNueve.com

La firma Átomo Supermercados es una empresa mendocina dedicada al comercio minorista de alimentos y productos diversos, con más de 50 años de trayectoria y una red de sucursales en Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba.

En esta ocasión lanzó una oportunidad de empleo en distintas áreas para sumar personal a su equipo de trabajo.

Los puestos de trabajo

Una de las búsquedas está orientada a cubrir el puesto de chofer para colaborar con la logística interna de la firma en el Gran Mendoza.

Requisitos

  • Carnet profesional vigente.
  • Licencia categoría E1.
  • Secundario completo.
  • Residencia en el Gran Mendoza.
  • Disponibilidad horaria.

¿Cómo postular?

Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo: seleccion.millan.mendoza@gmail.com indicando “Chofer” en el asunto del mail.

Personal de servicio técnico

Acerca del trabajo

La empresa también busca incorporar personal para el área de servicio técnico, destinado a la instalación y mantenimiento de sistemas utilizados en la operación del supermercado.

Requisitos

  • Experiencia en instalación y mantenimiento técnico.
  • Movilidad propia.
  • Disponibilidad para trabajo presencial y jornada completa.

Cómo postular

Quienes deseen postular pueden enviar su CV al mismo correo: seleccion.millan.mendoza@gmail.com, indicando en el asunto “Servicio técnico”.

