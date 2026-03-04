Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de supermercados suma personal en distintas áreas

La reconocida cadena de supermercados abrió una nueva búsqueda laboral para sumar personal en distintas áreas. Conocé los requisitos y cómo postular.

La firma Átomo Supermercados es una empresa mendocina dedicada al comercio minorista de alimentos y productos diversos, con más de 50 años de trayectoria y una red de sucursales en Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba.

En esta ocasión lanzó una oportunidad de empleo en distintas áreas para sumar personal a su equipo de trabajo.

Los puestos de trabajo

Una de las búsquedas está orientada a cubrir el puesto de chofer para colaborar con la logística interna de la firma en el Gran Mendoza.

Requisitos

Carnet profesional vigente.

profesional Licencia categoría E1.

categoría E1. Secundario completo.

Residencia en el Gran Mendoza.

Disponibilidad horaria.

¿Cómo postular?

Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al correo: seleccion.millan.mendoza@gmail.com indicando “Chofer” en el asunto del mail.

Personal de servicio técnico

Acerca del trabajo

La empresa también busca incorporar personal para el área de servicio técnico, destinado a la instalación y mantenimiento de sistemas utilizados en la operación del supermercado.

Requisitos

Experiencia en instalación y mantenimiento técnico.

en instalación y mantenimiento técnico. Movilidad propia.

propia. Disponibilidad para trabajo presencial y jornada completa.

Cómo postular

Quienes deseen postular pueden enviar su CV al mismo correo: seleccion.millan.mendoza@gmail.com, indicando en el asunto “Servicio técnico”.