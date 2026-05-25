¿Se desarma el jurado de MasterChef? Germán Martitegui podría seguir los pasos de Donato de Santis y abandonar el reality de cocina

De cara a la nueva entrega que ya planifica Telefe para que se disfrute en la pantalla de El 9 Televida, la producción podría sufrir otra baja de altísimo impacto: Germán Martitegui estaría evaluando dar un paso al costado.

El universo de MasterChef Celebrity se encuentra en pleno estado de alerta y conmoción. Luego de que la última temporada cerrara con la emotiva despedida del chef italiano Donato de Santis, los rumores de una reestructuración total en el jurado más famoso de la televisión argentina comenzaron a cobrar una fuerza impensada. De cara a la nueva entrega que ya planifica Telefe para que se disfrute en la pantalla de El 9 Televida, la producción podría sufrir otra baja de altísimo impacto: Germán Martitegui estaría evaluando dar un paso al costado.

La bomba informativa se dio a conocer en el programa SQP (América TV), donde Sabrina Rojas reveló que el “Tegui” no vería con malos ojos seguir el mismo camino que Donato y alejarse del formato por un tiempo para dedicarse a otros proyectos personales, dejando a Damián Betular como el único sobreviviente del trío original en carrera.

La palabra de Damián Betular: “Hicieron diez temporadas, es una barbaridad”

Ante el fuerte revuelo mediático, las cámaras fueron a buscar el testimonio de Damián Betular. El reconocido pastelero se refirió a la situación con total sinceridad y recordó las charlas que mantuvieron durante la última entrega de los Premios Martín Fierro respecto a la salida de Donato: “Le decíamos que no le creemos”. Lo que pasa es que él, junto con Germán, hizo 10 temporadas; los tres juntos hicimos 5, que también es una barbaridad. Estaba muy contento, dice que tiene otros planes. Para mí son familia, lo que decidan está bien”, expresó con afecto.

Sin embargo, al ser consultado sobre si Martitegui ya les oficializó sus ganas de abandonar las cocinas, Betular intentó bajar la espuma de la polémica y sembró un manto de duda sobre su propio futuro: “Te soy muy sincero, terminó el 28 de febrero de grabar y hay como un détox del tema. No hablamos ni nos llamaron para otra temporada. Creo que falta mucho”.

Además, dejó la puerta abierta a que el tribunal se renueve por completo: “Es un formato que amo, pero siempre las charlas son que hay que coincidir todos”. Es un formato que se hace con mucha onda… Lo importante son los participantes, el jurado puede cambiar como pasa en otras partes del mundo”, concluyó de manera enigmática.

El exclusivo pedido de Wanda Nara para la nueva temporada

Mientras se define quiénes evaluarán los platos, la producción sigue avanzando a paso firme en el armado de la nueva edición, la cual volverá a contar con la conducción de Wanda Nara. Con el objetivo de repetir el éxito de las entregas anteriores, la empresaria ya empezó a mover sus fichas y deslizó sus exigencias para la lista de famosos convocados.

Según informó el periodista Ángel de Brito a través de la señal de Bondi Live, la mediática tiene un deseo muy particular para revolucionar el ambiente del espectáculo: “Wanda quiere en su reality a la sueca, la mujer de Maxi López”. De esta manera, la modelo Daniela Christiansson se convirtió en la principal apuntada para encender las hornallas, junto con una reconocida panelista que actualmente se desempeña en la pantalla de Martínez. Las negociaciones están en marcha y el reality ya empieza a cocinarse a fuego lento.