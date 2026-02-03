Oportunidad de empleo en Mendoza: colegio privado busca celadora

Reconocida institución educativa privada abrió una convocatoria laboral para incorporar personal en tareas de cuidado, control y supervisión. Conocé cómo podés postularte.

El Colegio Del Pilar, ubicado en el departamento de Maipú, es una institución educativa privada de Mendoza con trayectoria en la formación integral de niños y jóvenes.

A lo largo de los años, se ha consolidado como un espacio que promueve valores, acompañamiento y cuidado dentro de su comunidad educativa.

Acerca de la vacante de trabajo

En esta oportunidad, el Colegio Del Pilar abrió una convocatoria laboral para incorporar una celadora que se desempeñe en el turno mañana.

La búsqueda está orientada a fortalecer el acompañamiento y la contención diaria de los alumnos dentro del ámbito escolar.

El rol de la celadora es clave en la dinámica institucional, ya que colabora con el orden, el cuidado de los estudiantes y el normal desarrollo de las actividades educativas.

Cómo postular

Las personas interesadas pueden enviar su currículum vitae por correo electrónico a:

rrhhdelpilar442@gmail.com