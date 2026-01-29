Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan mujeres para trabajar en una carnicería

Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan mujeres para trabajar en una carnicería

Mendoza

La vacante de trabajo está dirigida a mujeres del Gran Mendoza que deseen incorporarse a un equipo de trabajo del rubro alimenticio. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Redacción ElNueve.com

En el Gran Mendoza se lanzó una nueva búsqueda laboral orientada a personas interesadas en capacitarse y desarrollarse dentro del rubro cárnico.

La propuesta apunta a la formación en tareas específicas del sector, combinando aprendizaje práctico y atención al público.

Acerca de la vacante

La convocatoria está pensada como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo laboral, destinada a quienes deseen incorporarse al ámbito del trabajo con productos cárnicos como aprendiz en el rubro.

El puesto ofrece la posibilidad de adquirir conocimientos técnicos vinculados al manejo, clasificación y presentación de cortes, además del cumplimiento de normas sanitarias vigentes.

Principales tareas

Entre las funciones a desarrollar se destacan:

  • Aprendizaje de técnicas de corte
  • Clasificación y selección de cortes
  • Cumplimiento de normas sanitarias
  • Atención al público

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo informado en el aviso, se solicita:

  • Sexo femenino
  • Edad entre 40 y 50 años (excluyente)
  • Interés en el rubro cárnico
  • Experiencia previa en gastronomía
  • Manejo mínimo de cuchillo
  • Residencia en Gran Mendoza

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico, indicando el puesto en el asunto: busquedasrrhhng@gmail.com Asunto: Aprendiz Cortadora

