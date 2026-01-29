Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan mujeres para trabajar en una carnicería

La vacante de trabajo está dirigida a mujeres del Gran Mendoza que deseen incorporarse a un equipo de trabajo del rubro alimenticio. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
En el Gran Mendoza se lanzó una nueva búsqueda laboral orientada a personas interesadas en capacitarse y desarrollarse dentro del rubro cárnico.
La propuesta apunta a la formación en tareas específicas del sector, combinando aprendizaje práctico y atención al público.
Acerca de la vacante
La convocatoria está pensada como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo laboral, destinada a quienes deseen incorporarse al ámbito del trabajo con productos cárnicos como aprendiz en el rubro.
El puesto ofrece la posibilidad de adquirir conocimientos técnicos vinculados al manejo, clasificación y presentación de cortes, además del cumplimiento de normas sanitarias vigentes.
Principales tareas
Entre las funciones a desarrollar se destacan:
- Aprendizaje de técnicas de corte
- Clasificación y selección de cortes
- Cumplimiento de normas sanitarias
- Atención al público
¿Cuáles son los requisitos?
Según lo informado en el aviso, se solicita:
- Sexo femenino
- Edad entre 40 y 50 años (excluyente)
- Interés en el rubro cárnico
- Experiencia previa en gastronomía
- Manejo mínimo de cuchillo
- Residencia en Gran Mendoza
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico, indicando el puesto en el asunto: busquedasrrhhng@gmail.com Asunto: Aprendiz Cortadora