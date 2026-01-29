Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan mujeres para trabajar en una carnicería

La vacante de trabajo está dirigida a mujeres del Gran Mendoza que deseen incorporarse a un equipo de trabajo del rubro alimenticio. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

En el Gran Mendoza se lanzó una nueva búsqueda laboral orientada a personas interesadas en capacitarse y desarrollarse dentro del rubro cárnico.

La propuesta apunta a la formación en tareas específicas del sector, combinando aprendizaje práctico y atención al público.

Acerca de la vacante

La convocatoria está pensada como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo laboral, destinada a quienes deseen incorporarse al ámbito del trabajo con productos cárnicos como aprendiz en el rubro.

El puesto ofrece la posibilidad de adquirir conocimientos técnicos vinculados al manejo, clasificación y presentación de cortes, además del cumplimiento de normas sanitarias vigentes.

Principales tareas

Entre las funciones a desarrollar se destacan:

Aprendizaje de técnicas de corte

Clasificación y selección de cortes

y de cortes Cumplimiento de normas sanitarias

de normas sanitarias Atención al público

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo informado en el aviso, se solicita:

Sexo femenino

Edad entre 40 y 50 años (excluyente)

entre 40 y 50 años Interés en el rubro cárnico

en el rubro cárnico Experiencia previa en gastronomía

previa en Manejo mínimo de cuchillo

mínimo de cuchillo Residencia en Gran Mendoza

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico, indicando el puesto en el asunto: busquedasrrhhng@gmail.com Asunto: Aprendiz Cortadora