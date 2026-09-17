Planazo gratis en Mendoza: una noche para bailar y disfrutar los grandes clásicos de los 80, 90 y 2000

Dance, rock nacional, funky y lentos serán parte de una jornada gratuita pensada para disfrutar en familia y volver a escuchar las canciones que marcaron varias generaciones.

Hay canciones que pasan los años y siguen sonando como la primera vez. Para quienes disfrutan de los clásicos y para quienes quieren compartir esa música con otras generaciones, Mendoza tendrá un planazo dedicado a los grandes temas de las décadas de 1980, 1990 y 2000.

La propuesta se llama “Clásicos eternos, lentos inolvidables” y estará a cargo de DJs 5 Mix, una agrupación mendocina que prepara un recorrido por distintos estilos que marcaron esas décadas.

La selección incluirá música dance, rock and roll, funky, rock nacional y lentos, con canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones. La idea es disfrutar de una tarde con música y encuentro, en un espacio pensado para compartir en familia.

DJs 5 Mix está integrado por Cristian Bloin, Adrián “Peke” Castellino, Eloy Aguilar y Carlos Olguín, cuatro DJs mendocinos con trayectorias de entre 20 y casi 40 años en cabinas de boliches y eventos.

La agrupación también cuenta con su propio equipo técnico de sonido e iluminación y ya realizó 13 eventos en distintos espacios públicos de Mendoza, entre ellos el Parque Central, la Plaza Independencia, la Nave Cultural, el Parque General San Martín, el Espacio Verde Menotti Pescarmona y el propio Espacio Cultural Julio Le Parc.

Cuándo y dónde es el planazo gratis

La jornada de “Clásicos eternos, lentos inolvidables” será el sábado 19 de septiembre, de 17 a 21 horas, en los jardines del Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.