“Gracias a Dios están los muros de contención, sino podría haber sido fatal”, afirmó el encargado del predio de las picadas de Lavalle

Claudio Tello, responsable del predio, aseguró que el lugar cuenta con medidas de seguridad y muros de contención, aunque reconoció que lo ocurrido fue un accidente mecánico. Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas continúa internada en grave estado.

El domingo 20 de septiembre por la tarde, un grave accidente sacudió las picadas de Lavalle. Un Chevrolet 400 perdió el control segundos después de la largada y embistió el muro de contención frente a las gradas, provocando momentos de desesperación entre los espectadores. Cuatro personas resultaron heridas: tres ya fueron dadas de alta y una menor de edad permanece internada en el Hospital Central en grave estado.

El hecho ocurrió pasadas las 17, cuando el vehículo se despistó y alcanzó el pasillo de acceso a las tribunas. Testigos relataron que la gente comenzó a pedir ambulancias de inmediato. En el predio había dos unidades médicas contratadas, que asistieron a las víctimas y coordinaron el traslado al hospital Sícoli de Lavalle para las primeras atenciones.

Entre los lesionados se encuentran una joven de 23 años con politraumatismos, un hombre de 20 años oriundo de Rivadavia con diagnóstico similar, y otro joven con contusión en el fémur y corte facial. La menor de edad, en tanto, continúa bajo cuidados intensivos.

En diálogo con Pedro Fernández Claudio Tello, encargado del predio, defendió las condiciones de seguridad del lugar y remarcó: “Gracias a Dios están todos los muros de contención, sino podría haber sido fatal”. El organizador explicó que el espacio cuenta con seguros, ambulancias y medidas preventivas, y atribuyó lo sucedido a una falla mecánica: “Son fierros, viste… se corta un extremo o se revienta una cubierta. Seguramente ha sido una falla mecánica”.

Tello también subrayó que la prioridad es acompañar a las familias de los heridos: “Lo único que importa ahora es que ella salga adelante, apoyar a su familia y a los chicos que sufrieron el accidente”. Según detalló, el predio tiene más de 30 años de actividad y recibe entre tres mil y cuatro mil personas en cada evento, generando trabajo para decenas de familias.

Mientras tanto, Policía Científica trabaja en el lugar para reconstruir la mecánica del siniestro y evaluar el estado del muro de contención, que cedió ante el impacto.

El accidente dejó en pausa la continuidad de las competencias en Lavalle, con la mirada puesta en la recuperación de las víctimas y en la revisión de las medidas de seguridad para futuros encuentros.