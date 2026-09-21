Video: el grave accidente en las picadas de Lavalle donde un auto perdió el control y chocó contra las gradas

Cuatro espectadores resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, luego de que un vehículo se despistara pocos segundos después de la largada y terminara impactando contra la estructura donde se encontraba el público. El hecho ocurrió este domingo cerca de las 17.05.

Un grave accidente se produjo este domingo por la tarde en el predio de las picadas de Lavalle, cuando un automóvil perdió el control a pocos segundos de la largada y terminó impactando contra la estructura de contención ubicada frente a las gradas donde se encontraba el público.

El violento siniestro ocurrió cerca de las 17.05 y dejó como saldo cuatro espectadores heridos, dos de ellos con lesiones de gravedad.

Las imágenes registraron el momento exacto en que el vehículo, que circulaba por uno de los carriles, se despistó y se dirigió directamente hacia la zona destinada al público. El impacto provocó el colapso del muro de contención y el vehículo continuó su marcha hasta alcanzar las gradas.

Cómo ocurrió el accidente en las picadas de Lavalle

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 17° de Lavalle, un Chevrolet 400, conducido por un hombre mayor de edad, se desvió bruscamente de su trayectoria y chocó contra el muro de contención.

La estructura cedió producto del impacto y el vehículo terminó alcanzando el sector donde se encontraban varios espectadores siguiendo las carreras.

La jornada deportiva se desarrollaba además bajo adversas condiciones meteorológicas, debido a las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectaban distintos sectores de Mendoza.

Las condiciones climáticas complicaban la adherencia y la visibilidad en el trazado. Las carreras continuaron con su cronograma habitual hasta que se produjo la colisión.

Cuatro espectadores resultaron heridos

Luego del accidente, un llamado al 911 solicitó asistencia urgente. Dos unidades médicas de servicios privados que se encontraban preventivamente en el predio acudieron rápidamente al lugar para atender a los heridos.

En total, cuatro personas fueron asistidas como consecuencia del impacto. Dos de ellas sufrieron lesiones de gravedad y dos pacientes fueron trasladados al Hospital Sícoli para recibir atención médica.

La violencia del choque quedó registrada en un video que muestra cómo el vehículo pierde el control y termina contra la estructura ubicada frente al público.

Investigan las causas del siniestro

Tras el accidente, la actividad en las picadas de Lavalle fue interrumpida.

Ahora se investigan las circunstancias que provocaron que el Chevrolet 400 se desviara de su trayectoria. Entre las hipótesis que deberán ser analizadas se encuentran una eventual falla mecánica o una posible pérdida de adherencia vinculada con las condiciones meteorológicas y las fuertes ráfagas de viento que se registraban durante la jornada.

Las pericias buscarán determinar las causas concretas del siniestro.