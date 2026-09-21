“Recen por ella”: Morena González, una de las víctimas del accidente en las picadas de Lavalle, continúa en terapia intensiva

La joven de 18 años sufrió politraumatismos luego de que un Chevrolet 400 perdiera el control y chocara contra el muro que separa la pista de las gradas. Permanece internada en el Hospital Central de Mendoza con asistencia respiratoria mecánica.

El grave accidente en las picadas de Lavalle dejó a cuatro jóvenes heridos durante la tarde del domingo. Mientras tres de ellos sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar, Morena González, de 18 años, continúa internada en terapia intensiva del Hospital Central de Mendoza.

La adolescente sufrió politraumatismos como consecuencia del impacto y debió ser trasladada a un centro de mayor complejidad. Según la información conocida hasta el momento, permanece con asistencia respiratoria mecánica y bajo seguimiento de un equipo multidisciplinario.

Ante la delicada situación, familiares y allegados difundieron en redes sociales un pedido de oración por Morena y su familia, y solicitaron acompañamiento durante este momento.

Cómo ocurrió el accidente en las picadas de Lavalle

El siniestro ocurrió durante la tarde del domingo, cuando un Chevrolet 400 perdió el control, se despistó y terminó impactando contra el muro de contención que separa la pista de la zona destinada al público.

En ese sector se encontraban varios jóvenes que habían concurrido a las picadas de Lavalle para observar las carreras. El vehículo terminó chocando contra la estructura ubicada frente a las gradas y el impacto provocó que cuatro espectadores resultaran heridos.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia para asistir a las personas afectadas y determinar la gravedad de las lesiones.

Morena permanece internada en el Hospital Central

Entre las personas heridas, Morena fue quien presentó el cuadro de mayor gravedad. La joven sufrió politraumatismos y fue derivada al Hospital Central, donde permanece internada en terapia intensiva.

Actualmente recibe asistencia respiratoria mecánica y permanece bajo el seguimiento de distintos profesionales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La familia atraviesa horas de preocupación y, a través de las redes sociales, pidió acompañamiento mediante una cadena de oración. “Hoy quiero pedirles, desde la fe y el corazón, que elevemos una oración por Morena y por su salud”, expresaron sus allegados en el mensaje difundido.

También solicitaron que las muestras de apoyo alcancen a sus familiares, quienes permanecen junto a ella mientras esperan una evolución favorable.

Las otras tres personas heridas sufrieron lesiones leves

Morena no fue la única persona afectada por el accidente en las picadas de Lavalle. También resultaron heridas una joven de 23 años, un hombre de 20 años y otro de 27 años.

En estos tres casos, las lesiones fueron consideradas leves. Los jóvenes fueron asistidos por personal médico en el lugar del accidente y no fue necesario trasladarlos para una internación. De esta manera, Morena es la única de las cuatro personas heridas que permanece hospitalizada como consecuencia del siniestro.

La Unidad Fiscal de Tránsito quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente. El objetivo será reconstruir la mecánica del despiste del Chevrolet 400 y establecer por qué el vehículo terminó impactando contra el muro ubicado frente a las gradas.