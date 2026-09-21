Vuelco en la Ruta 40: un conductor esquivó un montículo de tierra y terminó volcando cerca del aeropuerto

El accidente ocurrió durante la madrugada, en un tramo de la Ruta 40 que se encuentra en obras. El conductor, oriundo de San Juan, logró salir ileso, aunque el vehículo quedó con importantes daños.

Un hombre protagonizó un vuelco en solitario durante la mañana de este lunes en la Ruta 40, en las inmediaciones del aeropuerto de Mendoza. El siniestro ocurrió alrededor de las 6.20, cuando el conductor circulaba hacia el norte.

De acuerdo con lo informado desde el lugar, el hombre viajaba solo y no sufrió heridas de gravedad. Tras el accidente, pudo salir del vehículo por sus propios medios y se encontraba fuera de peligro.

Esquivó un montículo de tierra y terminó volcando

Según relató el propio conductor, oriundo de San Juan y residente en España, se encontró con un importante montículo de tierra sobre la zona de circulación e intentó esquivarlo.

Sin embargo, debido a la cercanía con el obstáculo, terminó impactando con la parte delantera del vehículo. Como consecuencia del choque, perdió el control y el rodado terminó volcando y desplazándose entre 50 y 60 metros hasta quedar detenido.

El vehículo sufrió importantes daños, especialmente en su parte delantera.

Reclaman mayor señalización e iluminación

El accidente ocurrió en un sector de la Ruta 40 que se encuentra en obra, donde la circulación está reducida y existen dificultades para el tránsito en ambos sentidos.

Desde el lugar señalaron que uno de los principales inconvenientes es la falta de iluminación durante las horas de oscuridad, especialmente ante la presencia de montículos de tierra vinculados a los trabajos.

Personal de Tránsito de Las Heras indicó que este tipo de incidentes se repite en el sector, particularmente entre quienes circulan desde el sur hacia el norte y deben esquivar los obstáculos de la obra.

A esto se suma que la calzada disponible es reducida y el tránsito suele ser intenso, con una importante presencia de camiones de carga, vehículos particulares y transporte de pasajeros.

Tránsito complicado hacia el norte

En el lugar trabaja personal de Tránsito, Accidentología y la Guardia Urbana Municipal para ordenar la circulación y realizar las tareas correspondientes.

Actualmente, quienes circulan hacia el norte deben esperar en un sector determinado y avanzar cuando el personal de tránsito lo habilita, mientras se prioriza en determinados momentos el paso de los vehículos que se dirigen hacia el sur.

Además, se esperaba el retiro del vehículo una vez finalizadas las pericias, con el objetivo de liberar parte de la calzada.

Las autoridades y quienes trabajan en el lugar recomiendan extremar las precauciones al circular por la Ruta 40, especialmente en el tramo ubicado después del aeropuerto y con dirección hacia el norte, debido a las condiciones de la obra y la reducción de la calzada.