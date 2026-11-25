Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a préstamos personales de hasta $50 millones, con plazos de hasta 72 meses. Para quienes buscan un crédito con cuotas cercanas a los $50.000, el plazo elegido y el monto solicitado son claves.

La línea Nación Previsional BNA permite solicitar dinero en pesos para libre destino. Entre sus opciones, ofrece financiación de hasta seis años, con cuotas que se descuentan directamente de la caja de ahorro del titular.

Jubilados del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar cuotas de $50.000

El Banco Nación informa una tasa nominal anual (TNA) fija del 54% para esta línea de préstamos personales.

Como referencia, para un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, la primera cuota estimada sería de $56.425, incluyendo capital, intereses e IVA sobre los intereses.

De esta manera, quienes soliciten el monto mínimo de $1.000.000 y elijan el plazo máximo de 72 cuotas deberán afrontar un pago inicial que ronda los $56.400 mensuales.

El cálculo es orientativo y puede variar según las condiciones que el banco aplique al momento de aprobar el préstamo.

¿Cuánto se paga por un préstamo de $1.000.000 a 72 cuotas?

El ejemplo estimado queda de la siguiente manera:

Concepto Importe Monto solicitado $1.000.000 Plazo 72 meses TNA fija 54% Primera cuota aproximada $56.425

El Banco Nación utiliza el sistema francés de amortización para los préstamos con débito en cuenta. Las cuotas son mensuales y consecutivas, y se descuentan directamente de la caja de ahorro.

Características de los préstamos Nación Previsional BNA

Los préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación tienen las siguientes condiciones:

Destino: libre.

libre. Modalidad: en pesos.

en pesos. Plazo: hasta 72 meses.

hasta 72 meses. Monto mínimo: $1.000.000.

$1.000.000. Monto máximo: $50.000.000.

$50.000.000. Afectación de ingresos: hasta el 35% de los ingresos netos mensuales.

hasta el 35% de los ingresos netos mensuales. Garantía: a sola firma, mediante pagaré.

La entidad ofrece dos modalidades de pago.

Para préstamos de hasta 36 meses, se puede utilizar el aplicativo e@descuentos, con descuento directo del recibo de jubilación o pensión.

Para plazos de hasta 72 meses, las cuotas se descuentan directamente de la caja de ahorro del titular.

Cómo solicitar el préstamo para jubilados del Banco Nación

Los jubilados y pensionados pueden gestionar el préstamo de manera online a través de la aplicación BNA+.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación BNA+ y acceder a la opción Tu Banco. Seleccionar Préstamos y luego presionar el signo +. Elegir el préstamo Nación Previsional BNA. Indicar el importe solicitado, el destino y la cantidad de cuotas. Validar los datos para completar la solicitud.

También es posible realizar el trámite con atención personalizada en una sucursal del Banco Nación.

La aprobación y el monto disponible dependerán de la evaluación crediticia de cada solicitante y de su capacidad de pago.