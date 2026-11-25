El operativo se realizó en un local de calle Avellaneda, donde encontraron embutidos elaborados sin habilitación, productos sin rotulación y carne porcina sin documentación. También tomaron muestras para determinar si había carne equina.

Un operativo de la Policía Rural en un comercio de Guaymallén terminó con el decomiso de 1.100 kilos de alimentos que presentaban distintas irregularidades. Durante la inspección, los efectivos detectaron embutidos elaborados sin autorización, productos sin rotulación y carne porcina sin documentación respaldatoria. Además, se tomaron muestras para investigar la posible presencia de carne equina.

El procedimiento se realizó durante la mañana de este miércoles en un establecimiento ubicado sobre calle Avellaneda, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato. El control se llevó adelante junto con personal de Fiscalización de la Municipalidad de Guaymallén y del Área Ley Federal de Carnes de la Dirección Provincial de Ganadería.

Qué encontraron durante el operativo en Guaymallén

La inspección permitió constatar distintas irregularidades en la elaboración y comercialización de alimentos. Entre ellas, había productos sin rotulación y chacinados de elaboración casera que estaban destinados a la venta.

También se detectaron tareas de trozado y distribución de carne porcina sin los permisos correspondientes, además de deficientes condiciones de higiene y limpieza en el establecimiento.

Como resultado del procedimiento, se decomisaron 1.100 kilos de productos avícolas y sus derivados, lácteos y productos cárnicos, entre ellos chorizos y morcillas.

Por disposición del Ayudante Fiscal de turno de la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén, se iniciaron las actuaciones correspondientes. La mercadería fue trasladada a la Planta de Tratamiento de Residuos de El Borbollón, donde se realizó su desnaturalización.

Investigan si los productos contenían carne de caballo

Uno de los puntos que surgió durante el procedimiento fue la posibilidad de que algunos productos tuvieran carne de caballo.

Por ese motivo, personal de la Dirección Provincial de Ganadería tomó muestras y las remitió al laboratorio del organismo para su análisis. Hasta el momento, se aguarda el informe final, por lo que no está confirmada la presencia de este tipo de carne.

Desde el Ministerio de Producción señalaron que estos controles buscan impedir la comercialización de productos de origen ilegal y verificar las condiciones sanitarias de los alimentos destinados al consumo.