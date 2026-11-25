Octubre registró lluvias muy por encima del promedio histórico, mientras que noviembre tuvo más días con tormentas severas y granizo de lo habitual. Los especialistas anticipan que el fenómeno tendrá su mayor intensidad hasta enero y que sus efectos podrían extenderse.

Aunque noviembre tuvo menos precipitaciones que octubre, el Súper Niño sigue bajo observación en Mendoza. El fenómeno continuará influyendo en las condiciones meteorológicas durante los próximos meses y podría generar más humedad, lluvias y tormentas. Según las estimaciones, su etapa de mayor intensidad se extenderá hasta enero, aunque sus efectos podrían mantenerse hasta el final del verano.

Los registros de la estación meteorológica del aeropuerto Francisco Gabrielli, en El Plumerillo, muestran un comportamiento muy diferente entre los dos últimos meses. Mientras que octubre tuvo precipitaciones extraordinarias, noviembre presentó valores por debajo de su promedio histórico, pero con una mayor incidencia de tormentas severas y granizo.

Octubre dejó lluvias siete veces superiores al promedio

Los datos de la estación meteorológica del aeropuerto mendocino reflejan el impacto que tuvo el fenómeno durante octubre de 2026. En ese mes se registraron 78 milímetros de lluvia, cuando el promedio histórico para octubre es de aproximadamente 11 milímetros. Es decir, las precipitaciones superaron ampliamente los valores habituales para esa época del año.

El escenario fue distinto en noviembre. El promedio histórico de lluvias para ese mes ronda los 22 milímetros, pero durante noviembre de 2026 se acumularon 15 milímetros en la estación de El Plumerillo.

Sin embargo, que haya llovido menos no significa que el riesgo haya desaparecido. Durante noviembre se observó una mayor cantidad de jornadas con tormentas severas y caída de granizo.

Noviembre tuvo más días con granizo de lo habitual

De acuerdo con el análisis meteorológico difundido, durante noviembre se registraron 19 días con tormentas en distintos puntos de Mendoza.

La particularidad estuvo en la intensidad de algunos de esos episodios: las jornadas con tormentas severas y granizo fueron un 31% superiores a lo normal para la región.

Esto significa que, aunque las precipitaciones acumuladas fueron menores a las de octubre, el granizo tuvo una incidencia mayor de la habitual.

¿Cuándo se espera la mayor intensidad del Súper Niño en Mendoza?

Las proyecciones indican que el fenómeno tendrá su mayor intensidad hasta enero. Después comenzaría a debilitarse, aunque no desaparecería de inmediato: podría continuar influyendo en el tiempo hasta el final del verano.

Para lo que resta de noviembre, diciembre, enero y febrero, los especialistas anticipan condiciones de mayor humedad, más precipitaciones y una mayor frecuencia de tormentas en la región. Por eso, el comportamiento más moderado de noviembre en cuanto a lluvias acumuladas no alcanza para descartar nuevos episodios intensos durante los próximos meses.

La preocupación también alcanza a Chile

Los efectos de las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno también se observan en otros puntos de Sudamérica. En distintas regiones de Chile, las lluvias intensas provocaron aluviones, deslaves e inundaciones, con importantes daños.

Además, un mapa difundido por un meteorólogo estadounidense y replicado por medios chilenos mostró una zona del océano Pacífico, frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador, con temperaturas de hasta 10 grados por encima de los valores habituales.