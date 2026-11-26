El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por posibles lluvias intensas, ráfagas y caída ocasional de granizo durante la tarde y la noche de este jueves. La alerta alcanza a varios departamentos y sectores de Mendoza, mientras que el pronóstico anticipa jornadas calurosas e inestables hasta el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por tormentas para distintos sectores de Mendoza. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo durante la tarde y la noche de este jueves.

El pronóstico anticipa temperaturas elevadas para los próximos días, con máximas que llegarán a los 35°C y tormentas aisladas hacia la noche.

Alerta Amarilla por tormentas: las zonas afectadas

De acuerdo con el alerta meteorológico, las áreas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Caída ocasional de granizo.

Actividad eléctrica frecuente.

Ráfagas de viento fuertes.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Las zonas alcanzadas por la alerta son:

Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.

Junín, Rivadavia, valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

General Alvear y zona baja de San Rafael.

Zona baja de Malargüe.

Precordillera de Las Heras y precordillera de Luján de Cuyo.

¿A qué hora pueden llegar las tormentas?

La alerta rige para la tarde y la noche de este jueves 26 de noviembre. O sea que podría comenzar alrededor de las 18.

El pronóstico del tiempo para Mendoza

Jueves 26 de noviembre

El pronóstico indica que la jornada tendrá nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Además, se esperan vientos moderados del noreste y condiciones de inestabilidad hacia la noche.

La máxima prevista para este jueves es de 31°C, mientras que la mínima será de 18°C.

Viernes 27 de noviembre

La jornada será calurosa y algo nublada, con vientos leves del noreste. Se espera inestabilidad hacia la noche en el centro y sur provincial, mientras que en cordillera habrá precipitaciones.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

Sábado 28 de noviembre

Se espera un día caluroso e inestable, con vientos moderados del noreste. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas y precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 22°C

Domingo 29 de noviembre

El domingo continuará el calor, con vientos moderados del noreste. El pronóstico anticipa tormentas aisladas hacia la noche y cielo parcialmente nublado en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 21°C

Lunes 30 de noviembre

Para el inicio de la próxima semana se espera cielo parcialmente nublado y un descenso de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur y tormentas aisladas. En cordillera se prevén precipitaciones débiles.

Máxima: 32°C | Mínima: 22°C