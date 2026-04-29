Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida firma de concesionarios suma personal para el área de recepción

Reconocida red de concesionarios se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Toyota Yacopini forma parte de una red de concesionarios oficiales con fuerte presencia en la provincia y una trayectoria consolidada en el mercado automotriz.

La firma se posiciona como referente en la comercialización y servicio de vehículos.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.

Acerca del puesto de trabajo

La vacante es para el puesto de recepcionista, un rol clave dentro del concesionario, ya que implica el primer contacto con los clientes.

Principales responsabilidades

Entre las tareas que deberá desempeñar quien ocupe el puesto, se destacan:

Recepción, orientación y derivación de clientes.

orientación y derivación de clientes. Soporte en la atención al público y gestión del front.

al público y gestión del front. Registro y carga de información en sistemas.

y de información en sistemas. Gestión administrativa de operaciones (licitaciones, cuotas y documentación).

de operaciones (licitaciones, cuotas y documentación). Seguimiento de tiempos de atención y experiencia del cliente.

de tiempos de atención y experiencia del cliente. Organización y mantenimiento del salón.

y mantenimiento del salón. Gestión de archivo y entrega de documentación.

Requisitos

La empresa busca perfiles que cumplan con las siguientes condiciones:

Ser egresado/a o estudiante avanzado/a de carreras como Administración, Comunicación Social o afines.

o afines. Manejo de habilidades blandas (excluyente).

blandas Capacidad para resolver situaciones conflictivas.

conflictivas. Experiencia en el rubro automotriz.

en el rubro automotriz. Orientación al cliente y trabajo en equipo.

al cliente y trabajo en equipo. Proactividad.

Manejo de paquete Office (excluyente).

Qué ofrece la empresa

Desde la firma destacan una serie de beneficios para quienes se sumen al equipo:

Remuneración competitiva.

competitiva. Posibilidades de desarrollo personal y profesional.

de desarrollo personal y profesional. Descuentos corporativos.

corporativos. Excelente ambiente laboral dentro de un concesionario de referencia.

dentro de un concesionario de referencia. Modalidad presencial con horario cortado.

Cómo postularse

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deberán enviar su currículum vitae al correo: rrhh@toyotayacopini.com, indicando en el asunto: “Recepcionista”.