Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de seguridad busca vigiladores

Empresa mendocina dedicada a brindar servicios de seguridad abrió una oportunidad de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.
Bauber Seguridad Privada es una firma dedicada a brindar servicios de seguridad, orientada a la protección de personas, bienes e instalaciones.
Con presencia en Mendoza, la empresa se encuentra en constante crecimiento y abrió una oportunidad de empleo para incorporar nuevos perfiles a su equipo.
Acerca del puesto de trabajo
La búsqueda está orientada a personas capaces de desempeñarse en distintos servicios, garantizando el cumplimiento de normas y la protección de los objetivos asignados.
¿Cuáles son los requisitos?
- Secundario completo
- Experiencia comprobable en el rubro
- Credencial de REPRIV vigente
- Residir en Guaymallén
- Disponibilidad Full Time
¿Cómo postularse?
Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: bauberseguridad@gmail.com