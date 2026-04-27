Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de seguridad busca vigiladores

Empresa mendocina dedicada a brindar servicios de seguridad abrió una oportunidad de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

Bauber Seguridad Privada es una firma dedicada a brindar servicios de seguridad, orientada a la protección de personas, bienes e instalaciones.

Con presencia en Mendoza, la empresa se encuentra en constante crecimiento y abrió una oportunidad de empleo para incorporar nuevos perfiles a su equipo.

Acerca del puesto de trabajo

La búsqueda está orientada a personas capaces de desempeñarse en distintos servicios, garantizando el cumplimiento de normas y la protección de los objetivos asignados.

¿Cuáles son los requisitos?

Secundario completo

Experiencia comprobable en el rubro

comprobable en el rubro Credencial de REPRIV vigente

vigente Residir en Guaymallén

Disponibilidad Full Time

¿Cómo postularse?

Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: bauberseguridad@gmail.com