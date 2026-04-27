Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de seguridad busca vigiladores

Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de seguridad busca vigiladores

Mendoza

Empresa mendocina dedicada a brindar servicios de seguridad abrió una oportunidad de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

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Redacción ElNueve.com

Bauber Seguridad Privada es una firma dedicada a brindar servicios de seguridad, orientada a la protección de personas, bienes e instalaciones.

Con presencia en Mendoza, la empresa se encuentra en constante crecimiento y abrió una oportunidad de empleo para incorporar nuevos perfiles a su equipo.

Acerca del puesto de trabajo

La búsqueda está orientada a personas capaces de desempeñarse en distintos servicios, garantizando el cumplimiento de normas y la protección de los objetivos asignados.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Secundario completo
  • Experiencia comprobable en el rubro
  • Credencial de REPRIV vigente
  • Residir en Guaymallén
  • Disponibilidad Full Time

¿Cómo postularse?

Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: bauberseguridad@gmail.com

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