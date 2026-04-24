Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de insumos para la construcción suma personal

Empresa mendocina dedicada a la venta de insumos y materiales para la construcción abrió una oportunidad de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

Hidrogas es una empresa dedicada a la venta de insumos y materiales para la construcción, con presencia en Luján de Cuyo, Mendoza.

Se especializa en productos vinculados a instalaciones de agua, gas, cloacas, electricidad y sanitarios.

En esta ocasión abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo.

Acerca del puesto de trabajo

La empresa se encuentra en la búsqueda de un perfil proactivo, orientado al cumplimiento de objetivos tanto individuales como grupales.

El puesto requiere capacidad de autogestión, dinamismo y compromiso con la atención al cliente y la dinámica comercial del equipo.

Sueldo bajo convenio de empleado de comercio

bajo convenio de empleado de comercio Obra social diferenciada a la del sindicato

El perfil que busca la empresa

Proactividad y orientación a resultados

y orientación a resultados Buena predisposición y apertura al aprendizaje

y apertura al aprendizaje Actitud resolutiva ante desafíos

resolutiva ante desafíos Alto nivel de energía y puntualidad

y Compromiso con el trabajo en equipo

en equipo Enfoque en la productividad durante la jornada

¿Cuáles son los requisitos?

Edad entre 20 y 35 años

entre 20 y 35 años Antecedentes en atención al público

en atención al público Se valorará conocimiento del rubro (instalaciones de agua, gas, cloacas, electricidad y sanitarios) (no excluyente)

¿Cómo postular?

Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: ecaetano@hidrogasmdz.com