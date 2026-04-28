Oportunidad de empleo en Mendoza: cadena gastronómica suma personal en distintas áreas

Empresa mendocina dedicada a la elaboración de productos libres de gluten abrió varias oportunidades de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.
Olive Gluten Free es una propuesta gastronómica enfocada en la elaboración de productos libres de gluten, orientada a ofrecer opciones seguras y de calidad para personas celíacas.
En esta ocasión, la empresa abrió unas oportunidades de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas.
Los puestos disponibles
Jefe de cocina
La búsqueda está orientada a profesionales capaces de gestionar equipos, optimizar procesos y garantizar la calidad del producto final.
Requisitos
- Experiencia comprobable en el cargo
- Liderazgo de equipos de trabajo
- Implementación de procedimientos
- Responsabilidad
- Manejo de costos de producción
- Conocimientos de sistema FIFO
Cajera / Atención al cliente (franquera)
Se busca una persona dinámica, con buen trato interpersonal y orientación al cliente, para desempeñarse en tareas de caja y atención en el local.
Requisitos
- Simpatía
- Proactividad
- Buena comunicación
- Experiencia en puestos similares
La empresa valorará
- Experiencia en cafeterías
- Manejo de sistemas de gestión
- Conocimientos en control y conteo de stock
Cómo postularse
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: empleo@oliveglutenfree.com.ar con el asunto:
- “Jefe de cocina”
- “Franquera”