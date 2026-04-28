Oportunidad de empleo en Mendoza: cadena gastronómica suma personal en distintas áreas

Oportunidad de empleo en Mendoza: cadena gastronómica suma personal en distintas áreas

Mendoza

Empresa mendocina dedicada a la elaboración de productos libres de gluten abrió varias oportunidades de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

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Redacción ElNueve.com

Olive Gluten Free es una propuesta gastronómica enfocada en la elaboración de productos libres de gluten, orientada a ofrecer opciones seguras y de calidad para personas celíacas.

En esta ocasión, la empresa abrió unas oportunidades de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas.

Los puestos disponibles

Jefe de cocina

La búsqueda está orientada a profesionales capaces de gestionar equipos, optimizar procesos y garantizar la calidad del producto final.

Requisitos

  • Experiencia comprobable en el cargo
  • Liderazgo de equipos de trabajo
  • Implementación de procedimientos
  • Responsabilidad
  • Manejo de costos de producción
  • Conocimientos de sistema FIFO

Cajera / Atención al cliente (franquera)

Se busca una persona dinámica, con buen trato interpersonal y orientación al cliente, para desempeñarse en tareas de caja y atención en el local.

Requisitos

  • Simpatía
  • Proactividad
  • Buena comunicación
  • Experiencia en puestos similares

La empresa valorará

  • Experiencia en cafeterías
  • Manejo de sistemas de gestión
  • Conocimientos en control y conteo de stock

Cómo postularse

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: empleo@oliveglutenfree.com.ar con el asunto:

  • “Jefe de cocina”
  • “Franquera”
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