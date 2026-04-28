Oportunidad de empleo en Mendoza: cadena gastronómica suma personal en distintas áreas

Empresa mendocina dedicada a la elaboración de productos libres de gluten abrió varias oportunidades de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

Olive Gluten Free es una propuesta gastronómica enfocada en la elaboración de productos libres de gluten, orientada a ofrecer opciones seguras y de calidad para personas celíacas.

En esta ocasión, la empresa abrió unas oportunidades de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo en distintas áreas.

Los puestos disponibles

Jefe de cocina

La búsqueda está orientada a profesionales capaces de gestionar equipos, optimizar procesos y garantizar la calidad del producto final.

Requisitos

Experiencia comprobable en el cargo

comprobable en el cargo Liderazgo de equipos de trabajo

de equipos de trabajo Implementación de procedimientos

de procedimientos Responsabilidad

Manejo de costos de producción

de producción Conocimientos de sistema FIFO

Cajera / Atención al cliente (franquera)

Se busca una persona dinámica, con buen trato interpersonal y orientación al cliente, para desempeñarse en tareas de caja y atención en el local.

Requisitos

Simpatía

Proactividad

Buena comunicación

Experiencia en puestos similares

La empresa valorará

Experiencia en cafeterías

en cafeterías Manejo de sistemas de gestión

de sistemas de gestión Conocimientos en control y conteo de stock

Cómo postularse

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: empleo@oliveglutenfree.com.ar con el asunto: