Un telo lanzó una propuesta “imperdible” para ver los partidos de Argentina y se volvió viral

Una cadena de moteles sorprendió con una promoción especial para el Mundial 2026: ofrecerá habitaciones sin costo durante los encuentros de la Selección Argentina.

La fiebre mundialista ya empezó a sentirse dentro y fuera de las canchas. En las últimas horas, una cadena de telos llamó la atención con una propuesta inesperada: es que, tal como lo hicieron en el 2022, ofrecerán habitaciones gratis durante los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La iniciativa fue anunciada a través de un video que rápidamente explotó en las redes sociales. ¿Cómo es la promo?

Cuál es el telo que será gratis durante los partidos de la Selección Argentina

Según informaron desde la empresa, el beneficio estará disponible durante los encuentros que dispute la Albiceleste y se mantendrá vigente a medida que avance en el torneo, incluso hasta una eventual final.

La propuesta contempla el ingreso gratuito a las habitaciones durante el tiempo que duren los partidos de la Selección, una estrategia que generó sorpresa y despertó una catarata de comentarios en redes sociales.

La promoción estará disponible en todos los complejos pertenecientes a la cadena el 16, 22 y 27 de junio, solo durante los partidos de la Selección Argentina.

Entre ellos se encuentran:

Bunker San Luis

Bunker Villa Mercedes

Alibaba

Venus

La empresa confirmó que todos los establecimientos adheridos aplicarán las mismas condiciones durante los encuentros de Argentina.

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Cuáles son las condiciones para acceder

Tras la difusión del anuncio, muchos usuarios comenzaron a realizar consultas sobre el funcionamiento de la promoción. Desde la cadena decidieron aclarar todo con una “conferencia de prensa”.

Las habitaciones gratis del telo no se podrán reservar, sino que será por orden de llegada. Además, indicaron que los interesados podrán acceder a los establecimientos desde 15 minutos antes del inicio de cada partido.

También, se podrán gritar los goles: “No hace falta traer nada, ni camisetas, ni pantalones”, señalaron desde la cadena de moteles.

El anuncio fue presentado mediante una original puesta en escena, respondiendo algunas de las preguntas más frecuentes que podrían surgir entre los usuarios interesados en aprovechar la promoción.

Sin embargo, una ola de comentarios inundó las publicaciones: “¿En el tele de la habitación pasan el partido?”, “No la pongo nunca mira si la voy a poner justo cuando juega Argentina”, “Para los q duran poco, GOLAZO”, escribieron entre otros.