“Ella solo quería ir a la escuela”: el reclamo de una comunidad tras la muerte de Francesca en Ugarteche

A cinco días del trágico accidente que terminó con la vida de una adolescente de 13 años en Ruta 15, familiares y vecinos volvieron a movilizarse para exigir justicia y reclamar mejoras urgentes en seguridad vial, iluminación y transporte público.

La muerte de Francesca, la adolescente de 13 años que fue atropellada cuando se dirigía a la escuela en Ugarteche, sigue generando conmoción en Mendoza. Este viernes, familiares, amigos y vecinos se concentraron nuevamente sobre la Ruta Provincial 15 para pedir justicia y denunciar una serie de problemas que, aseguran, vienen reclamando desde hace años sin obtener respuestas.

Con carteles, velas y mensajes cargados de dolor, la comunidad volvió a exigir mejores condiciones de seguridad en una zona donde miles de personas circulan diariamente y donde, según afirman, las deficiencias en infraestructura representan un riesgo constante.

Durante la manifestación, los familiares de Francesca expresaron su indignación por la falta de respuestas previas a la tragedia. Sostienen que desde hace tiempo se habían presentado reclamos vinculados al estado de la ruta, la escasa iluminación y la falta de señalización adecuada.

“Mi hija no me la devuelve nadie”, fue una de las frases más repetidas por sus padres, quienes cuestionaron que algunas mejoras comenzaran a realizarse recién después del accidente fatal. Los vecinos acompañaron el reclamo y coincidieron en que la situación de la Ruta 15 representa una preocupación permanente para quienes viven en la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 6.50 de la mañana sobre la Ruta Provincial 15, a la altura del kilómetro 33, en Ugarteche.

Según trascendió, Francesca esperaba el colectivo para asistir a clases. De acuerdo con el relato de la familia, el transporte no se habría detenido para permitirle subir. En esas circunstancias, la adolescente intentó cruzar la calzada y fue embestida por un vehículo que circulaba por el lugar.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Los reclamos que se repiten desde hace años

Los vecinos sostienen que la tragedia volvió a exponer problemas estructurales que afectan a la comunidad desde hace tiempo.

Entre los principales reclamos mencionan:

Falta de iluminación en distintos sectores de la Ruta 15.

Escasa señalización vial.

Deficiencias en las banquinas.

Falta de carteles preventivos en zonas transitadas por estudiantes.

Frecuencias insuficientes del transporte público.

Además, aseguran que se habían presentado notas y pedidos formales para solicitar mejoras, pero que las respuestas nunca llegaron.

Durante la movilización, uno de los mensajes más repetidos fue el pedido de evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Familiares y vecinos remarcaron que el objetivo de las marchas no es solamente exigir justicia por la adolescente, sino también impulsar cambios concretos que permitan mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente la ruta.

La comunidad de Ugarteche insiste en que la muerte de Francesca debe convertirse en un punto de inflexión para que se ejecuten las obras y medidas que vienen reclamando desde hace años.

Según relataron los familiares, en los últimos días recibieron comunicaciones donde se les informó sobre posibles trabajos vinculados a iluminación, señalización y mejoras en la infraestructura vial. Sin embargo, aseguran que esas medidas llegan demasiado tarde y que seguirán reclamando hasta que las obras se concreten.