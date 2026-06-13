Carne en mal estado y productos vencidos: decomisaron más de 850 kilos de alimentos en Las Heras y San Carlos

Los operativos fueron realizados por la Policía Rural junto con áreas de Bromatología. Detectaron carne sin cadena de frío, productos vencidos y grasa vacuna transportada sin las condiciones sanitarias obligatorias.

Más de 850 kilogramos de alimentos que no cumplían con las condiciones sanitarias necesarias para su venta y transporte fueron decomisados durante dos procedimientos realizados en los departamentos de Las Heras y San Carlos.

Los controles se llevaron adelante en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato y estuvieron a cargo de la Policía Rural, en conjunto con las áreas de Bromatología de los municipios. El objetivo de los operativos fue evitar riesgos para la salud de los consumidores y reforzar la fiscalización sobre la procedencia y conservación de los alimentos.

El primero de los procedimientos se realizó en un local comercial ubicado sobre calle Roca, en Las Heras. Durante una inspección de rutina, los agentes detectaron varias irregularidades vinculadas a la conservación y comercialización de productos alimenticios.

Entre las faltas encontradas había productos cárnicos que no mantenían la cadena de frío, achuras sin identificación ni rotulación y productos lácteos vencidos.

Por esta razón, las autoridades ordenaron el decomiso de unos 600 kilogramos de mercadería, que posteriormente será destruida mediante el proceso correspondiente de desnaturalización. El hecho fue informado a la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.

El segundo operativo tuvo lugar en San Carlos, durante un patrullaje preventivo realizado sobre calle San Martín, cerca del barrio El Esfuerzo.

En el lugar, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux que transportaba tambores con grasa vacuna destinada a la comercialización. Al inspeccionar el vehículo, comprobaron que el conductor no tenía la habilitación necesaria para transportar alimentos ni el carnet de manipulación correspondiente.

Además, la camioneta no contaba con las condiciones adecuadas para asegurar la cadena de frío requerida para este tipo de productos.

Ante esta situación, intervino la autoridad judicial competente, que dispuso actuaciones en el marco del artículo 201 del Código Penal y el decomiso de los 260 kilogramos de grasa vacuna, que también fueron destinados al proceso de desnaturalización.