Sábado frío, con alerta por nevadas y probabilidad de lluvias: las zonas afectadas

Después de varios días con temperaturas agradables, este sábado ingresa un frente frío, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura. Además, hay alerta por nevadas en sectores de la cordillera y se espera la presencia de viento del sur y bancos de niebla en distintas zonas de la provincia.

Después de varios días con temperaturas agradables, este sábado llegó un cambio en las condiciones meteorológicas en Mendoza.

El ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso de la temperatura, además de nevadas en sectores cordilleranos, viento del sur y la posible formación de bancos de niebla en distintos puntos del territorio provincial.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, se esperan nevadas en la cordillera Sur y Central de Mendoza, mientras que en la zona Norte podrían registrarse precipitaciones más débiles.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos de Malargüe, San Rafael, San Carlos y Tunuyán, donde podrían registrarse acumulaciones de nieve que compliquen la circulación en caminos de montaña.

Otro de los fenómenos previstos para este sábado es la formación de bancos de niebla en distintos sectores de Mendoza.

Ante esta situación, se recomienda conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y utilizar las luces reglamentarias para mejorar la visibilidad

El avance del frente frío también traerá viento proveniente del sector sur en gran parte de la provincia, situación que favorecerá una disminución de las temperaturas.

Para este sábado se espera una jornada mayormente nublada, con precipitaciones aisladas en el llano y nevadas en la cordillera.

La temperatura máxima rondará los 12°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 7°C.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Domingo 14 de junio

De acuerdo con el pronóstico extendido, las condiciones comenzarán a mejorar desde el domingo.

Se espera una jornada parcialmente nublada, poco cambio en la temperatura con una máxima de 12°C. y una mínima de 7ºC.

Lunes 15 de junio

El lunes continuará el tiempo estable, con poca nubosidad, una máxima de 13°C y una mínima de 7ºC.