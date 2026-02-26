Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida fábrica de helados y pastelería artesanal suma personal

La reconocida fábrica mendocina dedicada a la elaboración de helados, chocolates y productos de pastelería artesanal abrió una nueva búsqueda laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

La empresa mendocina Innamorato, dedicada a la elaboración de helados, chocolates y productos de pastelería artesanal, continúa ampliando su equipo de trabajo.

La firma cuenta con fábrica propia en el Gran Mendoza y una red de locales en distintos puntos de la provincia.

En esta oportunidad, se encuentra en la búsqueda de personal para desempeñarse en el área de depósito, en su planta ubicada en Godoy Cruz.

Principales responsabilidades

La empresa detalló las principales tareas a desempeñar en el puesto de trabajo:

Recepción y control de mercadería

Carga y descarga

Orden y limpieza del depósito

Control de stock y fechas de vencimiento

¿Cuáles son los requisitos?

Disponibilidad full time

full time Experiencia en puestos similares

en puestos similares Carnet de manipulación de alimentos (no excluyente)

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en la vacante de empleo pueden enviar su CV a micv@innamorato.com.ar.