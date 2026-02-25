Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa constructora suma sereno para distintas obras

La empresa mendocina dedicada a la construcción de obras abrió una nueva búsqueda laboral para sumar un sereno a su equipo te trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

La empresa Titulizar SA, dedicada al desarrollo de obras civiles y proyectos inmobiliarios en la provincia de Mendoza, abrió una oportunidad de empleo para incorporar un sereno de obra.

La búsqueda está orientada a cubrir puestos en diferentes obras en ejecución dentro del Gran Mendoza.

Acerca del puesto

El cargo de sereno de obra implica tareas de vigilancia general, recorridas preventivas y control de ingresos y egresos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los espacios y materiales en obra.

El puesto está destinado a distintas obras civiles ubicadas en el Gran Mendoza.

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo a lo informado por la empresa, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Experiencia comprobable en tareas de vigilancia y control.

comprobable en tareas de vigilancia y control. Certificado de buena conducta (excluyente).

de buena conducta Responsabilidad y compromiso con la tarea.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo pueden enviar su currículum vitae a los siguientes correos electrónicos: