Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de seguridad suma personal en distintas áreas

Empresa de seguridad privada y de electrónica de la provincia abrió una nueva búsqueda laboral para sumar personal en distintas áreas a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Segurtech SAS, una empresa dedicada a la seguridad privada y seguridad electrónica, abrió una oportunidad de empleo en la provincia de Mendoza para incorporar personal en diferentes áreas operativas.

La firma informó que se encuentra en la selección de talentos con el objetivo de reforzar sus servicios en distintos puntos de la provincia.

Puestos disponibles

Según lo informado por la empresa, la convocatoria incluye los siguientes cargos:

Vigiladores

Personal para control de accesos

Operadores de monitoreo

¿Cuáles son los requisitos?

Entre las condiciones solicitadas para los postulantes se encuentran:

Buena presencia.

Responsabilidad y compromiso laboral.

Experiencia comprobable en el rubro (no excluyente).



¿Cómo postular?

Las personas interesadas en la vacante de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico segurtechmza@gmail.com.