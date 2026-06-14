Dolor en la cultura mendocina: murió Pocho Sosa a los 82 años

El reconocido cantante mendocino falleció este domingo. Tenía una trayectoria de más de seis décadas llevando la tonada y la cueca a escenarios de todo el país y se convirtió en un símbolo de la cultura provincial.

El mundo de la cultura mendocina está de luto. Este domingo se conoció la muerte de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, uno de los artistas más representativos de la música cuyana y una figura que dejó una huella imborrable en la identidad de Mendoza.

La noticia fue confirmada por la vicegobernadora Hebe Casado a través de una publicación en su cuenta de X, donde lo despidió con un sentido mensaje.

“Con profundo pesar despido a Carlos Alberto ‘Pocho’ Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana”, expresó la funcionaria.

Casado destacó que el artista dedicó más de 60 años de su vida a difundir la tonada, la cueca y las historias de la tierra mendocina en cada escenario que pisó. Su trabajo, señaló, fue clave para mantener vivas las tradiciones y transmitirlas a nuevas generaciones.

“Su voz se convirtió en parte de nuestra memoria colectiva y en el sonido de muchas de las emociones que compartimos como pueblo”, manifestó.

En su despedida, también recordó la estrecha relación de Pocho Sosa con una de las canciones más queridas de la provincia. “Resulta imposible no pensar en el otoño mendocino al despedirlo”, escribió, en alusión a la obra que el cantante inmortalizó con su interpretación.

El legado de Pocho Sosa permanecerá ligado a la historia cultural de Mendoza, en las vendimias, los encuentros populares y cada vez que una tonada vuelva a sonar en la voz de los cuyanos.