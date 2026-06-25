Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena y fábrica de churros suma personal en distintas áreas

El reconocido local gastronómico mendocino abrió unas nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los puestos y cómo postular.

Churrico es una cadena gastronómica reconocida por su propuesta de cafetería y productos dulces, con presencia en distintos puntos de Mendoza.

La firma continúa creciendo y, en esta oportunidad, abrió varias oportunidades de empleo para incorporar nuevos colaboradores y fortalecer la atención y el servicio en uno de sus locales.

Puestos disponibles

La búsqueda está orientada a cubrir las siguientes vacantes:

Cajeros.

Cafeteros.

Ayudantes de cocina.

Cómo postular

Las personas interesadas en alguno de los puestos de trabajos disponibles pueden enviar su CV al correo electrónico: tadicorlasheras@churrico.com