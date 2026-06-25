Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena y fábrica de churros suma personal en distintas áreas

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena y fábrica de churros suma personal en distintas áreas

Mendoza

El reconocido local gastronómico mendocino abrió unas nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los puestos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Churrico es una cadena gastronómica reconocida por su propuesta de cafetería y productos dulces, con presencia en distintos puntos de Mendoza.

La firma continúa creciendo y, en esta oportunidad, abrió varias oportunidades de empleo para incorporar nuevos colaboradores y fortalecer la atención y el servicio en uno de sus locales.

Puestos disponibles

La búsqueda está orientada a cubrir las siguientes vacantes:

  • Cajeros.
  • Cafeteros.
  • Ayudantes de cocina.

Cómo postular

Las personas interesadas en alguno de los puestos de trabajos disponibles pueden enviar su CV al correo electrónico: tadicorlasheras@churrico.com

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