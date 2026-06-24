Dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela este miércoles: hubo cortes de luz y varias réplicas

Los sismos se registraron con apenas 39 segundos de diferencia cerca de San Felipe. Se sintieron en gran parte del país, hubo cortes de luz en Caracas y se reportaron varias réplicas.

Venezuela fue sacudida este miércoles por dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los movimientos telúricos se sintieron en distintas regiones del país y generaron preocupación entre la población.

De acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo estadounidense, el primer terremoto ocurrió a las 22:04 GMT y alcanzó una magnitud de 7,2. El epicentro se localizó cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas, y tuvo una profundidad de 21 kilómetros.

Menos de un minuto después, a las 22:05 GMT, se produjo un segundo sismo de mayor intensidad. En este caso, la magnitud fue de 7,5 y el movimiento se registró en la misma zona, aunque a una profundidad de 10 kilómetros.

Los temblores se percibieron en amplios sectores del territorio venezolano. En Caracas, varios usuarios reportaron cortes en el suministro eléctrico tras los movimientos sísmicos, mientras que numerosas personas abandonaron edificios y viviendas como medida preventiva.

Luego de los dos terremotos principales, se registraron varias réplicas en la región afectada.