Oportunidad de empleo en Mendoza: centro de entretenimiento Playland busca personal con pocos requisitos

El reconocido centro de entretenimiento abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Playland es una cadena de centros de entretenimiento familiar con presencia en distintos puntos de Argentina y otros países de Latinoamérica.

Sus locales ofrecen juegos recreativos, atracciones y propuestas para niños, jóvenes y adultos, principalmente en centros comerciales.

En esta oportunidad, la empresa se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para busca sumar nuevos talentos para su sede ubicada en La Barraca Mall.

Requisitos

Las personas interesadas en postularse deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 24 años.

⁠Contar con secundario completo y analítico.

Presentar certificado de buena conducta.

Tener disponibilidad horaria para trabajar fines de semana y feriados.

Cómo postular

Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su currículum al correo electrónico: labarracamall@playland.com.ar