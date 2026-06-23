Oportunidad de empleo en Mendoza: centro de entretenimiento Playland busca personal con pocos requisitos

El reconocido centro de entretenimiento abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Playland es una cadena de centros de entretenimiento familiar con presencia en distintos puntos de Argentina y otros países de Latinoamérica.
Sus locales ofrecen juegos recreativos, atracciones y propuestas para niños, jóvenes y adultos, principalmente en centros comerciales.
En esta oportunidad, la empresa se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para busca sumar nuevos talentos para su sede ubicada en La Barraca Mall.
Requisitos
Las personas interesadas en postularse deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 24 años.
- Contar con secundario completo y analítico.
- Presentar certificado de buena conducta.
- Tener disponibilidad horaria para trabajar fines de semana y feriados.
Cómo postular
Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su currículum al correo electrónico: labarracamall@playland.com.ar