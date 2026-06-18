Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de entretenimiento suma personal con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de entretenimiento suma personal con pocos requisitos

Mendoza

Reconocido complejo de hotelería, gastronomía y entretenimiento en Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

El Grupo Huentala es uno de los principales referentes de la hotelería, la gastronomía y el entretenimiento en Mendoza.

Con una trayectoria consolidada en la provincia, administra distintas unidades de negocio vinculadas al turismo, entre ellas hoteles, restaurantes, espacios gastronómicos y casinos.

En el marco de su crecimiento y operación permanente, abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar un camarero o camarera a su equipo de trabajo en un casino ubicado en la Ciudad de Mendoza.

Acerca del puesto de trabajo

Desde la compañía señalaron que apuntan a candidatos con vocación de servicio, buena predisposición y habilidades para la atención al cliente.

Requisitos

  • Vocación de servicio.
  • Perfil comercial.
  • Experiencia previa en gastronomía y atención al público.
  • Conocimientos de inglés y portugués (deseable).
  • Disponibilidad horaria full time.
  • Movilidad propia y posibilidad de trasladarse en horarios nocturnos.

Qué ofrece la empresa

La propuesta contempla desempeñarse en un casino ubicado en el centro de Mendoza, con incorporación inmediata y posibilidades de crecimiento dentro de la empresa.

Entre los beneficios destacados se encuentran:

  • ⁠Contratación bajo convenio UTHGRA.
  • Modalidad eventual.
  • Oportunidades de desarrollo personal y profesional.
  •  Trabajo en una empresa con amplia trayectoria en la provincia.

Cómo postular

Las personas interesadas en postularse en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae a: seleccion@grupohuentala.com.ar

En el asunto del correo deberán indicar: “Camarero/a Casino“.

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