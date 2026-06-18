Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de entretenimiento suma personal con pocos requisitos

Reconocido complejo de hotelería, gastronomía y entretenimiento en Mendoza abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
El Grupo Huentala es uno de los principales referentes de la hotelería, la gastronomía y el entretenimiento en Mendoza.
Con una trayectoria consolidada en la provincia, administra distintas unidades de negocio vinculadas al turismo, entre ellas hoteles, restaurantes, espacios gastronómicos y casinos.
En el marco de su crecimiento y operación permanente, abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar un camarero o camarera a su equipo de trabajo en un casino ubicado en la Ciudad de Mendoza.
Acerca del puesto de trabajo
Desde la compañía señalaron que apuntan a candidatos con vocación de servicio, buena predisposición y habilidades para la atención al cliente.
Requisitos
- Vocación de servicio.
- Perfil comercial.
- Experiencia previa en gastronomía y atención al público.
- Conocimientos de inglés y portugués (deseable).
- Disponibilidad horaria full time.
- Movilidad propia y posibilidad de trasladarse en horarios nocturnos.
Qué ofrece la empresa
La propuesta contempla desempeñarse en un casino ubicado en el centro de Mendoza, con incorporación inmediata y posibilidades de crecimiento dentro de la empresa.
Entre los beneficios destacados se encuentran:
- Contratación bajo convenio UTHGRA.
- Modalidad eventual.
- Oportunidades de desarrollo personal y profesional.
- Trabajo en una empresa con amplia trayectoria en la provincia.
Cómo postular
Las personas interesadas en postularse en la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae a: seleccion@grupohuentala.com.ar
En el asunto del correo deberán indicar: “Camarero/a Casino“.