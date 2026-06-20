Oportunidad de empleo en Mendoza: centro de entretenimiento Dragon Bowling busca personal para distintas áreas

El reconocido centro de entretenimiento abrió varias oportunidades de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los puestos disponibles y cómo postular.

Dragon Bowling es un centro de entretenimiento ubicado en Guaymallén que ofrece pistas de bowling, propuestas gastronómicas y espacios recreativos para toda la familia.

Con el objetivo de reforzar su plantel de trabajo, la empresa abrió una nueva oportunidad de empleo para cubrir diferentes puestos.

Acerca de los puestos de trabajo

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en desempeñarse en alguna de las siguientes funciones:

Auxiliar en pistas.

Cajero.

Ayudante de cocina.

Cómo postular

Los currículums deben entregarse personalmente en Dragon Bowling, ubicado dentro del Hiper Carrefour de Guaymallén, en Villa Nueva, sobre el lateral sur del Acceso Este y esquina Rondeau (playa este).

Para realizar consultas, la empresa también dispone del teléfono 261-4573872 y WhatsApp +54 9 261 4573872.