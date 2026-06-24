Aumentó la Garrafa Social en Mendoza: a cuánto se fue

Desde este miércoles se actualizaron los valores de la garrafa social en varias regiones de Mendoza. La Zona Norte registró el mayor incremento, con una suba cercana al 80%.

Más de 8.000 familias mendocinas acceden diariamente al programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa provincial que busca garantizar el acceso al gas envasado a precios subsidiados para los sectores más vulnerables. Sin embargo, desde este miércoles entraron en vigencia nuevos valores en distintas regiones de la provincia, con aumentos que en algunos casos superan el 70%.

El ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Memma, explicó que el programa continúa siendo una herramienta clave para acompañar a quienes más sufrieron el impacto de la reducción de subsidios nacionales. Según indicó, la Provincia mantiene el aporte económico que realiza para sostener el beneficio, a pesar de los incrementos registrados en los costos de distribución y comercialización.

“Más de 8.000 familias acceden a la garrafa todos los días. Es una posibilidad que tiene el Estado provincial de colaborar con el sector de la población que más se vio afectado por los cambios en los subsidios”, señaló el funcionario.

Memma remarcó que los costos para trasladar las garrafas varían según la ubicación geográfica y que el Gobierno provincial subsidia de manera uniforme todos los segmentos del programa. Además, destacó que el sistema de entrega fue digitalizado para mejorar los controles y la eficiencia del gasto público.

“Hoy todo es digital. La entrega se realiza con DNI y hemos puesto mucho foco en que el subsidio llegue de manera eficiente, porque representa una inversión importante para el Estado”, sostuvo.

Cuánto cuesta la garrafa subsidiada en Mendoza

El incremento más significativo se produjo en la Zona Norte, donde la garrafa pasó de $8.400 a $15.000 en apenas 18 días, lo que representa una suba del 78,6%.

En San Rafael, el precio escaló de $10.000 a $15.000, registrando un aumento del 50%.

Por su parte, en la Zona Este, que incluye los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín y La Paz, el valor pasó de $9.500 a $14.000, con una variación del 47,4%.

La excepción continúa siendo el Gran Mendoza, donde el precio de la garrafa subsidiada se mantiene sin modificaciones en $8.900, conservando el mismo valor que tenía hasta ahora.

Con la actualización de precios, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera: