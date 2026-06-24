Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este jueves 25 de junio

Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este jueves 25 de junio

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este jueves 25 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 25 de junio

Habrá cortes de luz este jueves 25 de junio en:

Luján

  • En calle Bella Vista, entre Cipolletti y Cobos, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.
  • En Avenida del Sol, entre Las Vegas y Piedras Blancas. En el barrio Valle del Sol y adyacencias; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

  • En calle Paraíso y callejón Arizu, hacia el sur de Ruta Provincial N°60. En calle Proyectada I368 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.
  • En calle Las Carpas, hacia el sur de 9 de Julio, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.00 h.
  • En calle Proyectada I41, hacia el oeste de Los Salamanquinos, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 11.00 h.

Tupungato

  • En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y bodega Per Se; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle N°6, entre calles “B” y El Álamo. En calle “C”; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En zona de La Carrera y en barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • En el Carril Nacional, entre calles Pascual Suárez y Santander. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle José Vicente Zapata, entre San  Martín y Ruta Provincial N°92. En calles Elvira Bustos e Independencia, hacia el este de Combes; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.
  • En calle Bernardo Quiroga, entre Independencia y Costa Canal Uco; La Consulta. De 9.30 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Florida, Los Cactus, Las Moreras y Pedro Vargas. De 13.00 a 17.00 h.
  • Entre calles La Fábrica, Línea Los Palos, Los 3 Puentes y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 10.30 a 14.30 h.
  • En la intersección de Rutas Provinciales N°160 y N°165 y áreas adyacentes; Cañada Seca. De 10.15 a 14.15 h.
  • Entre calles Los Maitenes, Costa de las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 11.00 a 15.00 h.

Malargüe

  • Entre calles Villa del Milagro, Heriberto Campo, Santa Cruz y Fortín Malargüe. De 9.30 a 13.30 h.

Los cortes programados para esta semana

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