Oportunidad de empleo en Mendoza: almacén gastronómico suma personal en distintas áreas

Local gastronómico mendocino abrió unas nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Victorina Coria es una pulpería y almacén gastronómico ubicada en el departamento de Luján de Cuyo. El espacio se destaca por su propuesta de cocina casera, productos regionales y un ambiente que combina tradición y gastronomía mendocina.

Actualmente la empresa se encuentra en expansión y abrió una nueva oportunidad de empleo para cubrir distintos puestos.

Puestos disponibles

La búsqueda está orientada a cubrir las siguientes vacantes:

Mozo/a.

Mozo de barra.

Bachero/a eventual y franquero/a.

Cómo postular

Quienes estén interesados en la vacante de trabajo pueden enviar su CV al correo electrónico: admvictorina@gmail.com