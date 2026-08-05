Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de panchos suma personal con pocos requisitos

Reconocida cadena de elaboración y venta de panchos abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Manso Pancho es una cadena gastronómica mendocina especializada en la elaboración y venta de panchos, que a lo largo de los años logró consolidarse como una de las opciones más elegidas por quienes buscan comida rápida en la provincia.

Con distintas sucursales, la empresa continúa ampliando su equipo de trabajo y abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal en una de sus sedes.

Vacante de trabajo

La empresa busca cubrir puestos rotativos para desempeñarse en las áreas de panchos, cocina y limpieza.

La incorporación será para la sucursal ubicada sobre calle Lavalle.

Requisitos

Los interesados en postularse deberán cumplir con el requisito de contar con disponibilidad para trabajar en horario nocturno con horario de salida:

De lunes a jueves y los domingos: 1:15 horas.

Viernes y sábados: 2:15 horas.

Cómo postular

Las personas interesadas en la oferta laboral de Manso Pancho deberán enviar su CV a través de WhatsApp al 261 2576056.