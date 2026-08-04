Quiénes podrán acceder a las nuevas casas del IPV en Mendoza: ¿te podés inscribir si ganás menos de $1.800.000?

El IPV lanzó un nuevo programa de viviendas para la clase media en Mendoza y ya recibió proyectos para construir 355 casas. Aunque el organismo fijó un ingreso de referencia cercano a $1.883.000, habrá distintos esquemas de financiamiento según cada desarrollo. Conocé cuáles son los requisitos, cuánto podrían costar las cuotas y cuándo abrirán las inscripciones.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dio un paso clave para ampliar el acceso a la casa propia en Mendoza con un programa que busca impulsar nuevos barrios mediante un esquema de inversión conjunta entre el Estado y desarrolladores privados. En la primera etapa de la iniciativa se presentaron proyectos para construir 355 viviendas, una cifra superior a las 275 unidades previstas inicialmente.

Mientras el organismo avanza con la evaluación de las propuestas, miles de mendocinos se preguntan si podrán acceder al plan, especialmente quienes perciben ingresos inferiores a los $1.800.000 mensuales.

IPV: ¿puedo anotarme si gano menos de $1.800.000?

Por el momento, el IPV estableció como referencia un ingreso mínimo equivalente a cinco salarios mínimos, vitales y móviles, lo que hoy, en el mes de agosto, representa aproximadamente $1.883.000 por mes y por grupo familiar, es decir que se pueden sumar los ingresos de todos los integrantes de la familia.

Ese monto funciona como un parámetro para evaluar la capacidad de pago de los futuros adjudicatarios. Sin embargo, el organismo aclaró que cada proyecto podrá ofrecer distintas modalidades de financiamiento, por lo que las condiciones definitivas dependerán de cada emprendimiento una vez que se abra la inscripción.

Cómo será el nuevo programa de viviendas del IPV

La propuesta forma parte del Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas, una operatoria que combina recursos públicos y privados para ampliar la oferta habitacional destinada a los sectores medios.

El esquema prevé que el Estado provincial, a través del IPV, financie hasta el 40% del valor total de cada proyecto, tomando como referencia un monto máximo de $130 millones por vivienda. El porcentaje restante será cubierto por las empresas desarrolladoras y los futuros compradores.

Uno de los principales objetivos del programa es promover desarrollos de menor escala, con barrios integrados por entre 5 y 30 viviendas, distribuidos en distintos departamentos de Mendoza.

Ya se presentaron proyectos para construir 355 viviendas

La convocatoria dirigida a empresas constructoras tuvo una importante respuesta. En total se recibieron 15 proyectos habitacionales que contemplan 355 viviendas, superando ampliamente el cupo previsto para esta primera etapa.

Las propuestas fueron presentadas por las empresas Titulizar S.A., Lauggero, Constructora San José, CEBECO, PROCOM y OHA, e incluyen desarrollos en:

Maipú

Guaymallén

Luján de Cuyo

Las Heras

San Martín

San Rafael

Entre los emprendimientos figuran barrios como Castillo I, II y III, Paseo Di Fiore, Guaymallén I y II, Las Acacias, Río Diamante y Sun Valley Club de Campo, entre otros.

Cómo serán las viviendas y cuánto demorarán las obras

Las casas tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, con uno o dos dormitorios según el proyecto presentado. Cada empresa deberá aportar el terreno, ejecutar la infraestructura, realizar la urbanización completa y construir las unidades habitacionales.

Una vez adjudicadas las obras, el plazo máximo de ejecución será de 14 meses.

Requisitos para acceder a las viviendas del IPV en Mendoza

Además del requisito económico, los interesados deberán cumplir una serie de condiciones establecidas por el IPV:

No ser propietario de otra vivienda.

No haber recibido anteriormente una vivienda del IPV.

Destinar la unidad como vivienda única, familiar y permanente.

Acreditar capacidad de pago según las condiciones del programa.

Cuándo abrirán las inscripciones

Las inscripciones todavía no están habilitadas. En esta primera etapa el organismo evaluará técnicamente los proyectos presentados por las empresas constructoras. Una vez seleccionados los desarrollos definitivos, el IPV anunciará el cronograma para que las familias puedan postularse.

Cuánto podrían costar las cuotas

El financiamiento tendrá un plazo de hasta 20 años. Según las estimaciones difundidas por el organismo, las cuotas estarán calculadas mediante el sistema UVA, con una tasa aproximada de:

UVA + 6% del Banco Nación.

Hasta un 2% adicional que podrá incorporar cada desarrollador.

Con esos parámetros, las primeras proyecciones oficiales estiman que las cuotas rondarán los $600.000 mensuales, aunque el valor final dependerá del proyecto elegido y del financiamiento ofrecido por cada empresa.