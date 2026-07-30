Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de salud suma recepcionista con pocos requisitos

Empresa vinculada al sector dela salud abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Empresa perteneciente al rubro de la salud que desarrolla sus actividades en el Gran Mendoza se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo.
La búsqueda es para cubrir el puesto de Recepcionista.
Principales responsabilidades
- Atención y recepción de pacientes de forma presencial.
- Respuesta de consultas por WhatsApp y teléfono.
- Gestión de agendas y asignación de turnos.
El puesto es presencial y se desarrollará en el Gran Mendoza.
Requisitos
Para postularse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Experiencia en atención al público (se valorará experiencia en el rubro de la salud).
- Empatía, responsabilidad y vocación de servicio.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Tener más de 25 años.
- Excelente presencia.
- Disponibilidad para trabajar en el turno tarde, de 14:00 a 20:00.
Cómo postular
Las personas interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su CV actualizado al correo rrhhgruposaludmdz@gmail.com. En el asunto del correo electrónico deberán indicar la palabra “Recepcionista”.