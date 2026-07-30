Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de salud suma recepcionista con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa de salud suma recepcionista con pocos requisitos

Mendoza

Empresa vinculada al sector dela salud abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Empresa perteneciente al rubro de la salud que desarrolla sus actividades en el Gran Mendoza se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo.

La búsqueda es para cubrir el puesto de Recepcionista.

Principales responsabilidades

  • Atención y recepción de pacientes de forma presencial.
  • Respuesta de consultas por WhatsApp y teléfono.
  • Gestión de agendas y asignación de turnos.

El puesto es presencial y se desarrollará en el Gran Mendoza.

Requisitos

Para postularse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Experiencia en atención al público (se valorará experiencia en el rubro de la salud).
  • Empatía, responsabilidad y vocación de servicio.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Tener más de 25 años.
  • Excelente presencia.
  • Disponibilidad para trabajar en el turno tarde, de 14:00 a 20:00.

Cómo postular

Las personas interesadas en la vacante de trabajo deberán enviar su CV actualizado al correo rrhhgruposaludmdz@gmail.com. En el asunto del correo electrónico deberán indicar la palabra “Recepcionista”.

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