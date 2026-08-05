¿Baja el Zonda este miércoles?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles soplará viento caliente en varios puntos de la provincia. Se sentirá en el Sur con más fuerza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves ya comenzaría a sentirse el viento Zonda en la provincia. Principalmente en precordillera y en Malargüe. De igual manera, la máxima ascendería a los 22 grados en toda la provincia.

¿Cómo estará este miércoles 05-08-2026?

Este miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 9°C

Jueves 06-08-2026

El jueves estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, viento zonda en precordillera y en el llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 9°C

Viernes 07-08-2026

El viernes habrá poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos del sudeste. Heladas parciales. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Sábado 08-08-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: 3°C

Domingo 09-08-2026

Nubosidad en aumento con poco cambio de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 2°C