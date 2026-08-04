Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este miércoles 5 de agosto

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 5 de agosto se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 5 de agosto

Estos serán los cortes de luz para este miércoles 5 de agosto:

Guaymallén

Entre calles Curupaití, Río Salado, Cacheuta, Everest y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Antonelli, hacia el norte de Triunvirato. En calle Proyectada G172 y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

Entre calles Fatigoni, Chacras, Ruta N°7 y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Jerónimo Ruiz; Coquimbito. De 8.15 a 10.15 h.

Tupungato

Entre calles Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), Calle B, Guidone y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba, camino al Dique Las Tunas. En el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En calle Lugones, entre Doña Anita y El Álamo: El Algarrobo. De 10.00 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Derinovsky; Eugenio bustos. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Constantini II, hacia el sur de calle Costa Canal Uco; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael